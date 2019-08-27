На КЧС Приамурья обсудили выплаты за утрату урожая и обеспечение овощами

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Состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова. На нем обсудили реализацию мер поддержки граждан, утративших имущество в результате прошедшего паводка.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский, на сегодняшний день в 19 муниципальных образованиях области подтоплен 6 731 приусадебный участок (из них 128 участков – первая волна паводка в Селемджинском районе). 3 707 пакетов документов на приусадебные участки уже поступили в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности, 1 203 из них проверены. На сегодняшний день муниципальным образованиям переведены субсидии в размере более 12 миллионов рублей. 1 511 пакетов документов находятся на стадии проверки.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, со стороны министерства сельского хозяйства региона продолжается работа с сельхозпроизводителями по определению поставщиков овощей для амурчан, полностью утративших урожай в результате разлива рек. «Минсельхозом ведется подбор и поставщиков скота. Планируется, что скот будет предоставляться весной будущего года», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства области Сергей Адаменко.

Также ведется восстановление печей в домах амурчан. Уже отремонтировано 12 печей.

Строительными организациями проводится восстановление школы в селе Норск: ведется вскрытие полов и просушка помещений.

Пока не решен вопрос с началом учебного года в селе Угловое. После обследования местной школы были обнаружены серьезные дефекты в перекрытии нулевого этажа. Для устранения нужно время, и сейчас прорабатывается вопрос подвоза детей в школу села Таскино.

Губернатор Амурской области поручил минтрансу региона взять на контроль готовность школьных маршрутов в районе.