В построенном корпусе 22 школы Благовещенска будет уникальный кабинет (видео)

В областном центре Приамурья полностью готово к новому учебному году построенное здание корпуса 22 школы. На современное учреждение образования было потрачено несколько сот миллионов рублей. Среди учебных кабинетов есть и уникальный для региона.

Новый корпус был возведен как отдельно стоящее здание рядом с существующей школой. Он укомплектован по современным стандартам. Все учебные пособия, наглядные материалы и лабораторное оснащение соответствуют требованиям, которые предъявляются к образовательному процессу.

В здании 24 специализированных учебных кабинета для занятий по физике, химии, биологии, иностранным языкам, математике, есть кабинеты предметов гуманитарного цикла. Там также два спортивных зала с раздевалками и душевыми кабинами, актовый зал на 318 мест, медицинский блок и обеденный зал на 178 посадочных мест.

На каждом этаже предусмотрены комнаты для дополнительного образования детей, санитарно-технические помещения. Как ранее сообщало Амур.инфо, для нового корпуса школы закупали оборудование на несколько миллионов рублей.

«На эту школу было потрачено 411 миллионов рублей из всех уровней бюджета. Застройщик очень хорошо себя проявил. Школа готова. В ней есть несколько принципиально новых кабинетов, в том числе кабинет по работе с детьми с задержкой в развитии, с аутистами. Это уникальное в нашей области помещение. Посмотрим, насколько оно будет востребовано, какое будет качество образования. Надеюсь, что оно даст хороший эффект и мы будем тиражировать эту практику и в других школах. (…) Школа, на мой взгляд, является украшением сейчас среди всех школ», – рассказал губернатор Василий Орлов, который перед началом учебного процесса проинспектировал новый корпус.

Пришкольная территория оборудована современными спортивными комплексами. Это физкультурно-спортивная зона с волейбольной, баскетбольной, гимнастической площадками, беговой дорожкой, тренажерами и зонами отдыха с участками для подвижных игр. Учебно-опытная зона с отделами овощных и полевых культур, плодовым садом позволит проводить практические уроки в начальных классах, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство нового здания школы началось в январе 2018 года, застройщиком стало ЗАО «Строительная компания № 1».

«У нас несколько строек идет по национальному проекту "Образование". Кроме этой школы, начато строительство школы в Свободном аналогичной мощностью 528 мест. В следующем году начнется строительство в школе Экимчан. Строится и будет до конца года введено еще 3 детских сада (помимо того, что открылся в Свободном) – в Белогорске на 170 мест, в Благовещенске и в Усть-Ивановке на 120 мест. Кроме того, один кванториум сегодня успешно работает в Благовещенске, до конца года будут открыты кванториумы в Свободном и мобильный кванториум, который сможет объезжать все удалённые территории. Есть уникальные для Дальнего Востока проекты, на мой взгляд: во-первых, это центр опережающей подготовки на базе Амурского государственного университета; во-вторых, на базе детского лагеря "Колосок" совместно с детским центром "Сириус" мы создаем центр выявления и поддержки одарённых детей. Это уникальная для Дальнего Востока конструкция. Надеюсь, что она даст хорошие результаты и много одаренных детей. В этом году в сентябре на базе полигона ДВОКУ планируем открыть филиал детского центра военно-патриотического воспитания "Патриот", где дети смогут приобщиться к истории нашего отечества, получить соответствующие знания. Строится большое количество спортивных площадок. Для нас это отдельное направление, мы его финансируем, в том числе, за счет спонсоров компании "Газпром" в рамках программы "Газпром-детям". Работы ведутся в графике», – поделился планами глава региона.

Сообщается, что повышать качество образования, вводить новые объекты в области помогает национальный проект «Образование». Амурская область – лидер по количеству заявок в нацпрограмму. В 2019 году на ее реализацию из бюджетов всех уровней выделено 705 миллионов рублей. Большая работа идет по обновлению материально-технической базы. В 26 сельских школах откроются «Точки роста». В текущем учебном году на базе АмГУ заработает Дом научных коллабораций; стационарный и мобильный технопарк «Кванториум», «IT-куб».

«В Амурской области 295 образовательных учреждений. Все они к началу нового учебного года готовы. Шли не только ремонты, но и обновление оборудования, приобретение учебников. К сожалению, погодные условия и обильные дожди привели к проблемам, в частности, в школе Норска, там сейчас высокими темпами идут восстановительные работы. Мы надеемся, что в кратчайшие сроки и эта школа сможет принять детей», – рассказала министр образования и науки Светлана Яковлева.