Сделан перерасчет пенсий амурским сельчанам с учетом изменений в списках профессий

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Амурское отделение Пенсионного фонда РФ произвело перерасчет пенсий сельчанам по материалам выплатных дел с учетом изменений в списках профессий. По закону сделать это было необходимо не позднее 1 сентября.

С 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25 %-я надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии, которая составляет 1 333,55 рубля. Для получения такой надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать.

В «сельский» стаж включается не любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории России (до 01.01.1992 – на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным правительством РФ (постановление от 29.11.2018 № 1440). В принятом перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств.

Как пишет пресс-служба ОПФР по Амурской области, постановлением правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, был расширен. Например, в список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками, индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители.

По закону перерасчет пенсий сельских пенсионеров, в том числе с учетом изменений в списках профессий, должен быть произведен автоматически по имеющимся материалам выплатных дел до 1 сентября 2019 года. Правда, это происходит в том случае, если в выплатном деле есть необходимая информация.

«Если пенсионер не получил надбавку, но знает, что какие-то периоды стажа работы в сельском хозяйстве не учтены, он вправе обратиться в территориальный орган ПФР и представить подтверждающие документы. При обращении до конца 2019 года перерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, – говорит начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий амурского ОПФР Наталья Кучеренко. – Обращаем внимание сельских пенсионеров, продолжающих работать, что "надбавка за село" после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому после увольнения необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства».

Отмечается, что обращаться необходимо и при устройстве на работу, так как в этом случае надбавка снимается. Согласно технологии, Пенсионный фонд обрабатывает сведения от работодателей о работающих гражданах только на второй месяц после приема на работу, поэтому в случае несвоевременного обращения может образоваться переплата, которая подлежит возмещению в ПФР.

Всего с января 2019 года право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили 3 918 неработающих сельских жителя Амурской области. Всем им сделан перерасчет.

Телефон горячей линии ОПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.