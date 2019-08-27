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27августа
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сегодня, 11:23 0

Дождливая погода сохранится в Приамурье в ближайшие дни

Дождливая погода сохранится в Приамурье в ближайшие дни
Фото: Амур.инфо

В настоящее время погоду в Амурской области определяет циклон. Дожди в регионе будут идти и в ближайшие дни.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, ожидается, что до 30 августа в Приамурье будет неустойчивая погода с осадками разной интенсивности.

В Благовещенске за ночь 27 августа выпало 12 миллиметров осадков – больше, чем где-либо по региону. В поселке Экимчан Селемджинского района выпало 6 миллиметров осадков, а в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района – 3 миллиметра.

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#погода

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