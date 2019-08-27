Дождливая погода сохранится в Приамурье в ближайшие дни

Фото: Амур.инфо

В настоящее время погоду в Амурской области определяет циклон. Дожди в регионе будут идти и в ближайшие дни.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, ожидается, что до 30 августа в Приамурье будет неустойчивая погода с осадками разной интенсивности.

В Благовещенске за ночь 27 августа выпало 12 миллиметров осадков – больше, чем где-либо по региону. В поселке Экимчан Селемджинского района выпало 6 миллиметров осадков, а в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района – 3 миллиметра.