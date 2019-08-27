Из-за дождей во Владивостоке пострадали машины (фото, видео)

Интенсивные осадки обрушились на Владивосток ранним утром во вторник, 27 августа. Дожди застали горожан врасплох, когда они массово отправились на работу. В настоящий момент значительно затоплены основные городские дороги и проходные территории. Пострадали несколько машин на парковке – их завалило размытым грунтом.

Упавшие пласты земли загромоздили дорогу и принесли с собой огромное количество мусора. На улице Тобольской припаркованным автомобилям не помогла даже подпорная стена. Микроавтобус раздавило бетонными блоками.

Вместе с оползнем и пробками город постепенно погружается в воду. Очевидцы сообщают, что вода прибывает во все районы, первым делом заполняя низины. Уже подтоплены участки дорог в центре и других районах. Местами дорога и тротуар слились воедино.

Как сообщает ИА Primamedia, c утра администрация города сообщила о нарушении работы общественного транспорта. Некоторые маршруты идут в объезд. От моста на остров Русский и по всему городу наблюдаются многокилометровые пробки. Центр города также обездвижен.

Дорожные службы Владивостока ликвидируют последствия стихии, обрушившейся на город. Приморгидромет сообщил, что менее чем за три часа выпало 50 миллиметров осадков. По мнению экспертов, небольшой дождь сохранится до 20 часов по местному времени. После двухчасовой передышки Владивосток вновь погрузится в нескончаемые потоки воды.