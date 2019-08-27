Благовещенцы наблюдают световое шоу, устроенное по ту сторону Амура (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 11:55



Жители Благовещенска обратили внимание на необычное действо, происходящее в темное время суток по ту сторону реки Амур, в Хэйхэ. Судя по всему, китайцы проецируют динамические изображения на высотные здания.

Как заметили благовещенцы, световой «ансамбль» составляют пять зданий в Хэйхэ.

Инстаграм-паблик mreporter_blg отметил, что китайцы «отправили» жителям Благовещенска «дружескую ММСку». На опубликованном фото видно, что на здании появилось изображение рукопожатия, причем руки выполнены в цветах китайского и российского флагов.

Фото: instagram.com/mreporter_blg

«Сегодня прогуливались по набережной. Вживую выглядит вообще огонь. Очень эффектно», – пишут пользователи Инстаграма. Они также сетуют на то, что Благовещенску нечем ответить Хэйхэ.

Ранее Амур.инфо сообщало, что динамические изображения появлялись на колесе обозрения, расположенном на китайском берегу.