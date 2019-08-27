Благовещенцы наблюдают световое шоу, устроенное по ту сторону Амура (видео)
Обновлено: 11:55
Жители Благовещенска обратили внимание на необычное действо, происходящее в темное время суток по ту сторону реки Амур, в Хэйхэ. Судя по всему, китайцы проецируют динамические изображения на высотные здания.
Как заметили благовещенцы, световой «ансамбль» составляют пять зданий в Хэйхэ.
Инстаграм-паблик mreporter_blg отметил, что китайцы «отправили» жителям Благовещенска «дружескую ММСку». На опубликованном фото видно, что на здании появилось изображение рукопожатия, причем руки выполнены в цветах китайского и российского флагов.
Фото: instagram.com/mreporter_blg
«Сегодня прогуливались по набережной. Вживую выглядит вообще огонь. Очень эффектно», – пишут пользователи Инстаграма. Они также сетуют на то, что Благовещенску нечем ответить Хэйхэ.
Ранее Амур.инфо сообщало, что динамические изображения появлялись на колесе обозрения, расположенном на китайском берегу.
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