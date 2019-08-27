В Белогорском комплексном центре рассказали, как помогают детям-инвалидам

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Белогорского комплексного центра социального обслуживания населения помогает семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Всего на учёте в отделении состоит 184 семьи (в них воспитывают 198 детей-инвалидов) из Белогорска, Белогорского и Ромненского районов. Специалисты помогают оформить документы на предоставление социальных услуг, проводят курсовую реабилитацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ от рождения до 18 лет», – поясняет директор центра Наталья Тарасенко.

В отделении реабилитации работают 7 специалистов: социальный педагог, специалист по социальной работе, воспитатель, педагог-психолог, логопед, инструктор-методист по АФК, помощник воспитателя. Все они ведут патронажное сопровождение семей, выявляют и посещают семьи, нуждающиеся в помощи, выезжают в рейды со специалистами системы профилактики. Для детей, в том числе других городов и районов, проводят 20-дневные реабилитационные смены. Для каждого ребенка индивидуально решают, какое сопровождение необходимо на реабилитационной смене. Маломобильных детей привозят на спецавтомобиле с подъемным устройством.

«Все услуги в отделении мы предоставляем в комплексе: социально-медицинские, социально-бытовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. «Учреждение имеет лицензию на предоставление медицинских услуг, детям делают электрофорез, УВЧ, СМТ-терапию, магнитотерапию, парафинолечение, массаж, – комментирует Наталья Леонидовна, – также проводятся оздоровительные мероприятия, занятия по адаптивной физической культуре».

Для подростков с ограниченными возможностями здоровья организовали физкультурно-оздоровительный клуб «Факел». Ребята участвуют в спортивных мероприятиях города и области – спартакиадах, первенствах, соревнованиях. Спортивные занятия проводятся в зале и на интегрированной развивающей площадке с использованием уличных тренажёров.

Детям по возможности прививают навыки самообслуживания на занятиях с социальным педагогом в специализированной комнате социально-бытовой адаптации. Воспитанникам дают уроки личной безопасности и общения, учат ориентироваться в быту, а также правилам поведения в общественных местах.

Работа с педагогом-психологом направлена на снятие напряжения и стрессовых состояний. Для этого в реабилитационном отделении оборудована тёмная сенсорная комната.

Сотрудники отделения реабилитации ведут комплексную работу по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Важно диагностировать проблему и начать терапию как можно раньше, в этом семьям помогает служба ранней помощи «Первый шаг», пункт ранней психолого-педагогической помощи «Я сам», логопедическая мастерская «Азбука речи». Семьям, имеющим детей с отклонениями в развитии, могут предоставить необходимую помощь с доставкой на дом, для этого создана выездная бригада в составе всех специалистов отделения. В отделении реабилитации работает бесплатная служба «Няня на час» – при необходимости за ребенком присмотрит квалифицированная няня.

«В работе мы используем инновационные методики: мозартику, песочную терапию, арт-терапию, лекотеку, работу по системе Монтессори. Для детей и родителей проводятся досугово-реабилитационные, профилактические, просветительские мероприятия: праздники, экскурсии, концерты, кукольные спектакли, заседания детско-родительского клуба “Семейный ковчег”. Специалисты направляют детей на прохождение реабилитации в центр “Бардагон” и Малиновский дом-интернат для умственно-отсталых детей. Семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, предоставляются срочные услуги (вещевая, психологическая, юридическая). Специалисты работают в контакте с организациями и учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта. Отделение взаимодействует со спонсорами и благотворителями города, оказывается материальная и психологическая поддержка семей при сборах в школу, к праздникам. Для отделения характерна информационная открытость, специалисты выпускают и распространяют печатную продукцию о работе отделения, делятся опытом работы с коллегами, регулярно направляют информацию в СМИ», – рассказали специалисты отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Белогорского комплексного центра социального обслуживания населения.