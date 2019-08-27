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Режиссер фильма о спасении Ларисы Савицкой рассчитывает на помощь амурчан

Режиссер фильма о спасении Ларисы Савицкой рассчитывает на помощь амурчан
Фото: vk.com

В России снимут фильм о чудесном спасении Ларисы Савицкой в авиакатастрофе над Амурской областью. О том, какую роль в картине предстоит исполнить известному актеру Сергею Бурунову и какую помощь в создании фильма могут оказать амурчане, режиссер Дмитрий Суворов рассказал журналисту ИА «Амур.инфо».

О Ларисе Савицкой 29-летний режиссер Дмитрий Суворов узнал из телепередачи. Стал разыскивать Ларису. В Википедии было написано, что она умерла в 2013 году, однако режиссер не доверился ресурсу и продолжил поиски. На самом деле Лариса жива и здорова. Более того, она пришла вместе с режиссером в Минкульт, чтобы поддержать проект.

«Российская газета» сообщила, что мужа героини, 19-летнего Владимира Савицкого, должен сыграть Сергей Бурунов. У родственников Владимира это вызвало недоумение. «Владимир был 19-летним студентом, с черными, как смоль, волосами. Как мальчика будет играть 40-летний мужчина?» – недоумевает племянница Владимира Савицкого Юлия Грушковская. По ее словам, ее мама, родная сестра погибшего в авиакатастрофе парня, не хочет огласки, так как ей больно вспоминать об этой трагедии.

Как объяснил режиссер Дмитрий Суворов, Бурунов действительно не может исполнить роль 19-летнего мужа Ларисы Савицкой. «Кто-то из журналистов подхватил и начал распространять неверную информацию. Бурунов планируется на роль Князева, специалиста по ядерной безопасности из Иркутска. На презентации в Минкульте это было четко отражено на слайдах. Каким образом приписали Бурунову роль Володи, нам непонятно», – признался режиссер.

«Артисты пока не утверждены. История в основном будет вращаться вокруг Ларисы, так как она в деталях рассказала нам все, что было в течение тех трех дней. Володя будет показан коротко в начале истории, с уважением и большой любовью. Актер не утвержден, но, естественно, это не Бурунов», – подчеркнул Дмитрий Суворов. «В любом случае история будет делаться с уважением и вниманием к людям и деталям. Это не документальное кино. Хотелось бы сделать его в память обо всех погибших и их родственниках», – уточнил Дмитрий.

Съемки фильма запланированы на август 2020 года. В качестве локаций рассматриваются места в районе Горно-Алтайска и Амурская область. Режиссер признался, что хотел бы снимать именно в Амурской области, где и происходили события. Но для этого необходимы ресурс и поддержка. «Нам обещают оказать поддержку в ноябре от Минкульта. И было бы здорово обсудить этот вопрос с министерством культуры и правительством Амурской области», – надеется Дмитрий.

Он также сказал, что будет благодарен амурчанам за помощь: «Было бы здорово уточнить детали событий, особенно с помощью тех людей, кто участвовал в поисковой операции». Связаться с режиссером можно через редакцию ИА «Амур.инфо». Для этого нужно написать электронное письмо с пометкой «Фильм о Ларисе Савицкой» по адресу: info@amur.info или обратиться в редакцию по WhatsApp по номеру: +7-962-285-13-55.

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#история #культура #память

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