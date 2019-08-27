На первую в Благовещенске «Книжную осень» приедет московский писатель и журналист

В сентябре в Благовещенске впервые пройдет литературный ивент «Книжная осень». Будет организовано множество мероприятий, в том числе большая выставка-продажа книг амурских авторов.

Все события запланированы в период с 22 по 25 сентября. В мероприятии примет участие известный российский писатель и публицист, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Николай Федорович закончил московское Суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. В 1981 год был направлен в Афганистан. В 1985 году назначен корреспондентом журнала «Советский воин», через семь лет стал его главным редактором. 15 февраля 2018 года был избран председателем Союза писателей России.

Николай Иванов проведет творческие встречи с членами писательских организаций города и области, библиотекарями, читателями, курсантами ДВОКУ и всеми желающими, сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Также в рамках литературного ивента запланировано более десятка различных мероприятий – презентации книжных изданий, опубликованных в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства, творческие встречи, экскурсии.

Среди участников будут и гости из Китая, которые познакомят всех желающих с литературой, востребованной среди молодежи Поднебесной.

Прологом к основным мероприятиям литературного ивента станет книжная ярмарка-фестиваль «#Набережная Амура. Граница с Китаем», которая состоится 22 сентября на набережной реки в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной». В планах у организаторов провести творческие встречи с авторами, литературные чтения, а также организовать большую выставку-продажу книг авторов Амурской области. На выставке-ярмарке будут экспонироваться книги и периодические издания различной тематики, нотные издания, открытки, репродукции, марки и другие виды полиграфической продукции.

Для участия в ярмарке-фестивале «#Набережная Амура. Граница с Китаем» необходимо подать заявку. Заявки принимаются с 25 августа по 5 сентября по адресу: kondetr@yandex.ru, с пометкой «ЯРМАРКА». Участие в книжной ярмарке бесплатное.

Организаторами мероприятия выступают управление культуры администрации города Благовещенска, муниципальная информационная библиотечная система, Амурская областная общественная писательская организация и Амурское региональное отделение Российского союза писателей.