В 3 районах Приамурья запретят передвижение из-за стравливания газа на участке газопровода «Сила Сибири»

С 1 сентября по 1 декабря на территориях Шимановского, Свободненского и Благовещенского районов будут заполнять природным газом участок км 1 810,5 – 2 166,1 километрах магистрального газопровода «Сила Сибири». В связи с этим запрещен проход людей, проезд машин и перегон скота через участок.

В ходе работ будут стравливать природный газ через крановый узел № 1979 в районе узла подключения Амурского ГПЗ в 7 километрах южнее села Нижние Бузули и на узле подключения газоизмерительной станции в 2,5 километра северо-западнее села Верхнеблаговещенское. Работы будут сопровождаться шумом и могут быть опасны как для людей и животных, так и для механизмов и машин. В радиусе 300 метров по обе стороны от оси газопровода нахождение запрещено.

Природный газ бесцветен, скопление его в низинах невозможно – он значительно легче воздуха, сообщает пресс-служба администрации Свободненского района.