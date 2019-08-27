Минтруд РФ предложил устраивать одиноких пожилых людей в приемные семьи

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В региональные правительства направлена информация от Минтруда России. В ней содержатся сведения о том, как можно повысить качество жизни пожилых людей. Один из способов – устройство их в приемные семьи, считают в ведомстве.

В сопроводительном письме чиновников на местах просят «рассмотреть указанные материалы и учесть в дальнейшей работе».

Подобная практика с 2012 года существует в Ханты-Мансийском автономном округе, где семья принимает одинокого пожилого человека в свою семью. Помощник, которого определяют решением органа опеки и попечительства (к слову, им могут стать и родственники приемной семьи), помогает в ежедневных делах. За это он получает пособие в размере 10 тысяч рублей, сообщают «Известия».

В материалах Минтруда указано, что взять в семью можно «дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности».

При этом у пожилого гражданина либо не должно быть совершеннолетних дееспособных детей, либо они по каким-то причинам (например, из-за проживания в другом регионе или собственной инвалидности) не могут за ним ухаживать.

Эксперты предупреждают, что очень важно оградить пенсионеров от мошенников, а также предусмотреть варианты действий на случай, если члены новой семьи не смогут ужиться друг с другом.