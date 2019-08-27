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сегодня, 09:46 6

Минтруд РФ предложил устраивать одиноких пожилых людей в приемные семьи

Минтруд РФ предложил устраивать одиноких пожилых людей в приемные семьи
Фото: pixabay.com

В региональные правительства направлена информация от Минтруда России. В ней содержатся сведения о том, как можно повысить качество жизни пожилых людей. Один из способов – устройство их в приемные семьи, считают в ведомстве.

В сопроводительном письме чиновников на местах просят «рассмотреть указанные материалы и учесть в дальнейшей работе».

Подобная практика с 2012 года существует в Ханты-Мансийском автономном округе, где семья принимает одинокого пожилого человека в свою семью. Помощник, которого определяют решением органа опеки и попечительства (к слову, им могут стать и родственники приемной семьи), помогает в ежедневных делах. За это он получает пособие в размере 10 тысяч рублей, сообщают «Известия».

В материалах Минтруда указано, что взять в семью можно «дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности».

При этом у пожилого гражданина либо не должно быть совершеннолетних дееспособных детей, либо они по каким-то причинам (например, из-за проживания в другом регионе или собственной инвалидности) не могут за ним ухаживать.

Эксперты предупреждают, что очень важно оградить пенсионеров от мошенников, а также предусмотреть варианты действий на случай, если члены новой семьи не смогут ужиться друг с другом.

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#жизнь #здоровье #соцзащита

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Видать в минтруде совсем затрудились, как может такое быть: «дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющий место жительства в автономном округе, по состоянию здоровья не способным самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности»???

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Какое рвение и фантазию проявляют государственные чиновники, лишь бы только полностью уйти от социальных гарантий и обязательств, переложив все это на плечи граждан, выплачивая копейки! То что предлает минтруд (от слова трутни) просто адский труд и лишняя ответственность за сущие копейки. Знаю о чем говорю, сам лично несколько лет ухаживал за пожилыми, естесственно бесплатно, но никаких денег ненадо лично, тем более посторонние люди. Чиновники пытаются решить очередную проблему за счет своих граждан, на шее которых они сами сидят и при этом особо не тратясь, так как государству эта забота обходится значительно дороже!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это не наши министры, не может такого быть!! это наверное фашистские министры так сказали или воинственно настроенные америкосы))))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это как раз те пожилые люди которые заложили основу беззаботного детства и юности этих не доминистров!!!

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    15 минут назад

    Согласна с Kadet_84 - это уже полностью недееспособным, другое дело, что таковыми их может признать только суд. Чиновники в Ханты - М перемудрили что-то или неграмотные.

  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    14 минут назад

    Недееспособные

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