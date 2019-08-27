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27августа
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сегодня, 09:34 0

Свободненец с ножом атаковал женщину, но сам получил ранения

Свободненец с ножом атаковал женщину, но сам получил ранения
Фото: Амур.инфо

Свободненский городской суд вынес приговор 32-летнему жителю Свободного. Мужчина был признан виновным в покушении на убийство.

Установлено, что свободненец находился дома и распивал спиртные напитки. В это время домой вернулась женщина, которая жила с ним, и сообщила, что уходит ночевать к родственникам. Как сообщается на сайте Свободненского городского суда, у амурчанина на почве ревности возникли «неприязненные отношения» к сожительнице, умысел на ее убийство.

Мужчина взял на кухне нож. Подойдя к амурчанке, схватил ее и толкнул на пол. Затем нанес один режущий удар в «область передней поверхности шеи» сожительницы. Женщина стала оказывать активное сопротивление. Тогда амурчанин, бросив нож, стал двумя руками сдавливать ее шею. Убийство не произошло, поскольку амурчанка оказывала активное сопротивление и, нанеся нападавшему несколько ударов ножом, выбежала из дома.

Житель Свободного не признал себя виновным в преступлении, однако его вина была подтверждена доказательствами. Суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности мужчины. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Не согласившись с приговором, свободненец обжаловал его в Амурский областной суд. Тот оставил приговор без изменения.

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#происшествия #Свободный #суды

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