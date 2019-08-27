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27августа
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сегодня, 09:27 0

Администрацию Благовещенска обязали убрать свалки мусора на окраинах города

Администрацию Благовещенска обязали убрать свалки мусора на окраинах города

Природоохранная прокуратура обязала администрацию Благовещенска убрать несанкционированные свалки. Прокурорская проверка прошла на основании обращений граждан. Люди жаловались на завалы мусора на окраинах города.

Сотрудники Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что вдоль дороги на золоотвал Благовещенской ТЭЦ расположены «очаговые навалы отходов».

Аналогичные залежи выявлены на улице Набережной, в водоохранной зоне реки Зея.

Поскольку отходы, складированные на свалках, не относятся к твердым коммунальным, обязанность по их ликвидации должна быть исполнена правообладателями соответствующих территорий, а не региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В этой связи Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор направил иски в Благовещенский городской суд о возложении обязанности на администрацию Благовещенска ликвидировать свалки. Как сообщает природоохранная прокуратура, исковые требования были удовлетворены.

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#городская власть #закон #природа

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