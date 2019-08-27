К 2036 году на тысячу мужчин в РФ будет приходиться 1 128 женщин: обзор прессы

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Президент призвал повысить благосостояние россиян; в Удмуртии хотят отказаться от одноразовой посуды; Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Для начала заметка, которую я нашел в «Российской газете» – в ней говорится о том, что Владимир Путин призвал повысить благосостояние граждан. А кого призвал, почему сделал это только на 20-м году руководства страной и экономикой, а главное, всем ли гражданам, вы прочтете под заголовком «Доходы в рост».

Еще пишут о том, что к 2036 году количество женщин и мужчин в стране почти уравняется. Если раньше мужики умирали быстрее представительниц прекрасного пола, то сейчас наметились тенденции к одновременности, чему способствует борьба с пьянством. Росстат прогнозирует, что в 2036 году на тысячу мужчин будет приходиться уже 1 128 представительниц слабого пола. Сейчас это соотношение выглядит как 1 000 к 1 154. Таким образом, сбываются заветы лидера ЛДПР о предоставлении каждой даме мужика. Так дойдем и до мытья сапог в Индийском океане.

Также в номере

Еще в газете пишут, что в Удмуртии собираются отказаться от одноразовой посуды – с инициативой выступили активисты ижевского движения «Зеленый паровоз». Скорее всего, я бы и не обратил внимания на это сообщение, – мало ли кто выступает с подобной инициативой, что совсем не уменьшает количество пластика, но в этой заметке мне понравилось название организации – «Зеленый паровоз». Потому и назвал вам эту публикацию. Впрочем, ничего особенного более в номере и нет – не рассказывать же о том, что АвтоВАЗ начал выпуск суперсовременной версии сверхсупербестселлера «Лада Гранта».

Полный абзац

Берем в руки «Амурскую правду», значительная площадь которой посвящена драматической ситуации в свиноводстве: в Благовещенском районе из-за вспышки африканской чумы усыпили уже около тысячи животных. Разбиравшаяся в ситуации Арина Шевченко пишет, что уничтожению подлежат хрюши в селах… Но лучше если вы прочтете об этом сами: список, увы, большой.

Еще из актуального – о традиционном августовском совещании учителей. Рассказывается, что в 26 сельских школах в этом году откроют так называемые «Точки роста» – предметные кабинеты, оснащенные по последнему слову техники. Ответы на вопрос, почему только в 26 школах и что будет в тех кабинетах, которые не «Точки роста», поищите в материале Елены Васильевой.

Вам статья

Далее «Мир новостей», рассказавший о том, что французский актер с российским гражданством Жерар Депардье согласился сыграть советского руководителя Леонида Брежнева в фильме о событиях 1968 года в Чехословакии — Пражской весне. Если вы помните, 51 год назад Советский Союз ввел в Чехословакию войска, чтобы навести в той стране порядок. И если мы привыкли видеть Леонида Ильича с кустистыми бровями, то теперь будем привыкать к нему с огромным носом.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Ее основной материал посвящен разбору – кто виноват, в том, что люди – бедные? Сами люди или жизнь такая? И есть ли выход из порочного круга нищеты? Рассказывается о беспросветной жизни в Свердловской области (она просто попала на язык корреспондента газеты, а вообще, он пишет, что аналогичное беспросветье и в других регионах, просто в Москве не представляют реальной картины бедствия).

Прочитал я этот пессимистичный материал и сам для себя сделал вывод: выход есть! Достаточно опять обратиться к «Российской газете», где пишут о том, что президент страны Владимир Путин призвал повысить доходы граждан! И, успокоенный, прощаюсь с вами.