Приостановлена разработка самолета для перевозки ракет на Восточный

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Приостановлена разработка самолета Ил-596 для перевозки на космодром Восточный блоков для сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне. Об этом сообщил представитель Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Артем Арутюнов на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

«В 2018 год на фирме "Ил" была такая работа, она шла в инициативном порядке. В соответствии с требованиями Объединенной авиастроительной корпорации у нас был подготовлен пакет документов для инициации проекта, но с начала года работа была приостановлена», – цитирует Артема Арутюнова РИА Новости.

Он пояснил, что никакого эскизного и технического проекта, как писали в СМИ, подготовлено не было, речь шла о концептуальном проектировании.

Заказчиком проекта выступал Роскосмос. Сверхтяжелая ракета «Енисей» предназначена для полетов в дальний космос, включая Луну.