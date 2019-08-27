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Облачно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 27 августа

Облачно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 27 августа
Фото: vk.com/catism

Во вторник, 27 августа, в Амурской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозами. Максимальная температура воздуха в течение дня достигнет 25 градусов.

Территория области окажется во власти восточного ветра, который разовьет скорость от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха может колебаться от 20 до 25 градусов.

В Благовещенске также облачно с прояснениями, идет дождь, возможна гроза. Скорость восточного ветра – от 9 до 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 21…23 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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