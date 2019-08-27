В Приморье за время тайфуна выловили больше 150 рыбаков-нелегалов

Приморские пограничники за время тайфуна «Кроса» не только спасали терпящих бедствие иностранных рыбаков, но и задержали больше 150 нелегалов. Они пытались вести незаконный промысел в российских территориальных водах.

В то время как большая часть моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов, сообщает пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 253 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации».

В общей сложности сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за время тайфуна проконтролировали деятельность и своевременное убытие за пределы российской акватории свыше 500 иностранных судов. Активные мероприятия по пресечению противоправной деятельности иностранных рыбаков в территориальном море и исключительной экономической зоне проводятся ежедневно. Только за прошедшие сутки задержано 10 иностранных шхун. В отношении капитанов которых проводятся процессуальные действия.

Все иностранные суда, севшие на мель у берегов Приморья, будут переданы сопредельной стороне установленным порядком, сообщает ведомство.