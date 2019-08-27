Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27августа
Предыдущая новость
сегодня, 08:11 0

В Приморье за время тайфуна выловили больше 150 рыбаков-нелегалов

В Приморье за время тайфуна выловили больше 150 рыбаков-нелегалов
Фото: primamedia.ru

Приморские пограничники за время тайфуна «Кроса» не только спасали терпящих бедствие иностранных рыбаков, но и задержали больше 150 нелегалов. Они пытались вести незаконный промысел в российских территориальных водах.

В то время как большая часть моряков искала укрытия от непогоды в бухтах Приморья, их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов, сообщает пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

В отношении четырех капитанов-иностранцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 253 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации».

В общей сложности сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за время тайфуна проконтролировали деятельность и своевременное убытие за пределы российской акватории свыше 500 иностранных судов. Активные мероприятия по пресечению противоправной деятельности иностранных рыбаков в территориальном море и исключительной экономической зоне проводятся ежедневно. Только за прошедшие сутки задержано 10 иностранных шхун. В отношении капитанов которых проводятся процессуальные действия.

Все иностранные суда, севшие на мель у берегов Приморья, будут переданы сопредельной стороне установленным порядком, сообщает ведомство.

Просмотров всего: 159

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Амурской области мошенники вымогают деньги «на помощь подтопленцам»
Происшествия

Благовещенцев просят помочь в поисках пожилой амурчанки в лесу
Происшествия

Из Амурской области выдворили 14 граждан Китая
Происшествия 4

В Благовещенске с проблемной многоэтажки вновь осыпаются кирпичи
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь