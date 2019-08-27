Гороскоп 27 августа: Рыб ждет успех, Стрельцы погрязнут в иллюзиях

Восход Солнца: 05:36

Заход Солнца: 19:26

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день для Овнов, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня Вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

Телец. Опасный день. Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня Вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуются значительное время или финансовые траты. Непорядочность партнеров, клевета недоброжелателей или ложные обещания могут привести к крупным финансовым потерям.

Близнецы. День полон планов и надежд, большинство из которых может осуществиться. Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. Благоприятны прогулки, физические нагрузки. Самое приятное времяпрепровождение для Близнецов сегодня – в кругу близких людей.

Рак. Сегодня желательно отложить все решения и важные дела на потом, поскольку Вам будет сложно трезво оценить ситуацию и совершить правильный поступок. Сильные эмоции могут полностью овладеть Вами. Чтобы избежать последующих неприятностей, рекомендуется осторожность и рассудительность.

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Лев. Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах. Позитивные процессы могут затормозиться. В кругу семьи не исключены взаимные упреки. Благодаря вашей дипломатичности и умению найти компромисс, Вы сможете справиться с кознями неприятелей и избежать конфликтов с близкими людьми.

Дева. Сложный, напряженный вторник. Существует вероятность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения. Не настаивайте на своем мнении, не идите напролом – не забывайте, что во имя дела и для вашей же пользы иногда приходится идти на компромисс. Вам, очевидно, именно сегодня придется решать как раз один из таких вопросов.

Весы. Будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у Вас за последнее время. Вероятно, кто-то из них пытается использовать вашу доверчивость в корыстных целях, что может принести вам разочарование или поставить в двусмысленное положение.

Скорпион. Сегодня излишнее усердие, участие в рискованных или сомнительных делах могут привести к самым плачевным последствиям. Обстоятельства потребуют от вас решительных действий, однако результаты любого решения будут неудачными.

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Стрелец. День связан с обидами, иллюзиями. Если Вас будут мучить разочарования во всем, то поищите причину этого в себе. Может, вы слишком требовательны к окружающим? Не давите своим авторитетом на подчиненных, не разговаривайте на повышенных тонах с членами семьи, детьми. Рекомендуется дипломатический подход к решению всех вопросов. Уважайте интересы каждого человека.

Козерог. Крайне неблагоприятный во всех отношениях день. Судьба посылает вам испытания, проверяет на прочность ваши жизненные принципы и взгляды. Вероятны обманы, разочарования, травмы. Избегайте прогулок, путешествий, игр с крупными домашними животными. Уединение, общение с близкими людьми помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Водолей. День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключена встреча со старой привязанностью, может быть, удастся восстановить прежние прерванные по каким-то причинам отношения со старым другом. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч.

Рыбы. День пробуждения и преобразования. Возрастет интуиция, личное обаяние. День особенно благоприятен для представителей творческих профессий. В первую половину дня Рыбы будут пользоваться успехом у противоположного пола и притягивать к себе удачу. Во второй половине дня неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Рекомендуется сдержанность в эмоциях и словах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев