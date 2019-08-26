17 подтопленцев из Мазановского района разместили в Моховой Пади

В Благовещенске развернут пункт длительного пребывания. В нем разместились пострадавшие от паводка жители Мазановского района – 12 взрослых и пятеро детей. Все семьи размещены в общежитии в поселке Моховая Падь.

В понедельник, 26 августа, с пострадавшими от паводка встретились заместитель министра соцзащиты населения Амурской области Лилия Мезенцева, министр имущественных отношений области Сергей Олиферов, специалисты комплексного центра «Доброта». Все семьи размещены в поселке Моховая Падь, в общежитии регионального центра спортивной подготовки. Каждому выдано постельное белье, посуда, проведен инструктаж. Две женщины выразили желание работать, вопросы трудоустройства решаются, как и вопросы устройства детей в детский сад и школы.

Во вторник, 27 августа, в пункте длительного пребывания начнут работать представитель центра занятости населения. Кроме того, отрабатываются вопросы граждан в отношении пенсионного обеспечения и банковского обслуживания. К работе подключилось региональное отделение Пенсионного фонда России и Сбербанка.

Кроме того, с утра на дежурство выходят специалисты комплексного центра социальной защиты населения «Доброта». Им предстоит решить вопросы по линии соцзащиты и консультации граждан.