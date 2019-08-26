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26августа
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сегодня, 20:52 0

В Амурской области мошенники вымогают деньги «на помощь подтопленцам»

В Амурской области мошенники вымогают деньги «на помощь подтопленцам»
Фото: instagram.com

В Амурской области руководителям предприятий присылают фальшивое распоряжение губернатора с просьбой помощь в строительстве домов для подтопленцев. Губернатор Василий Орлов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте предупреждение: такие просьбы поступают от мошенников.

«Возмутительный случай! Сегодня стало известно о том, что руководителям предприятий и фирм присылают распоряжение губернатора (грубая отвратительная подделка), в котором изложена просьба помочь в строительстве домов для подтопленцев. Там же указаны реквизиты счета. Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят. Звонки со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов. Друзья, будьте бдительны! Это мошенничество!» – написал Василий Орлов.

Для сбора средств в пользу пострадавших от наводнения амурчан есть только один счет. «Дополнительно мы ни о чем никого не просили, никакие другие счета не открывали. Как мне стало известно, уже есть и пострадавшие – некоторые руководители фирм уже перечислили деньги (они прислали мне копии платежек). И суммы немалые. В правоохранительные органы мы направили заявление провести проверку и наказать виновных. Самое отвратительное – люди обманывают и делают деньги на чужой беде. Мы с вами знаем, как тяжело пришлось области, как утонули наши населенные пункты, и как много еще предстоит сделать, чтобы преодолеть все последствия», – отметил губернатор.

Реквизиты единственного счета для тех, кто хочет помочь:

  • Получатель: Минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
  • ИНН 2801102671
  • КПП 280101001
  • БИК 041012001
  • Банк Отделение Благовещенск
  • р/сч40302810600004000001
  • ОКТМО 10701000
  • КБК 000 0000 0000000 000 000
  • Назначение платежа: «Добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года».

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#закон #криминал #наводнение #происшествия

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