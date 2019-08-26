Благовещенцев просят помочь в поисках пожилой амурчанки в лесу

В Благовещенске объявлен сбор желающих принять участие в поиске пожилой женщины. В пятницу, 23 августа, 76-летняя Таисия Штепа пропала в лесу под Шимановском.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пожилая женщина может быть дезориентирована. С собой в лес она брала мобильный телефон, но он отключен. «На месте работает ПСО Гром, завтра спасатели выезжают. Если поиски не увенчаются успехом, подключаемся мы и нам нужна помощь добровольцев», – рассказали поисковики.

Поисково-спасательный отряд «Амур» объявляет срочный сбор добровольцев на поиски Таисии Григорьевны. Сбор назначен на среду, 28 августа, в 7 часов утра по адресу: Благовещенск, улица Трудовая, 2.

Очень нужны люди на автомобилях. Обязательные условия для тех, кто готов участвовать в поисках – взять с собой воду и продукты, аптечку и средства от комаров. Важно также правильно одеться – обувь и одежда должны быть удобными.

Контактные лица ПСО «Амур»: +7-914-581-01-57 (Татьяна Михайловна), +7-909-819-34-75 (Денис Андреевич).