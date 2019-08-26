В Амурской области выдворили 14 граждан Китая

В Амурской области судебные приставы выпроводили 14 граждан Китайской Народной Республики из России. Задержанных сопроводили до пункта пограничного контроля в Благовещенске.

12 граждан КНР были задержаны сотрудниками полиции на территории Селемджинского района где они работали на предприятии по добыче золота. Еще двое граждан Китая были задержаны на территории Благовещенского района. В отношении иностранных граждан составили административные протоколы по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

После рассмотрения материалов дела суд вынес наказание нарушителям в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации. Нарушившие закон гости Амурской области до выдворения находились в специальном учреждении для содержания иностранных граждан, расположенных в селе Белогорье. Оттуда сотрудники УФСС доставили их до пункта пропуска пограничного контроля в Благовещенске и передали сотрудникам пограничного отряда ФСБ России для выдворения из Российской Федерации.

С начала текущего года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области препроводили до пунктов пропуска 75 иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации. Еще трое иностранцев ожидают оформления необходимых документов в специальном учреждении, сообщает ведомство.