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сегодня, 19:38 1

Страховщики выплатили амурчанам-подтопленцам почти миллион рублей

Страховщики выплатили амурчанам-подтопленцам почти миллион рублей
Фото: pixabay.com

Амурский филиал «Росгосстраха» выплатил клиентам, пострадавшим от наводнения, почти 1 миллион рублей. Специалисты компании завершают урегулирование убытков клиентов, имущество которых пострадало от наводнения. В «Росгосстрах» поступило 23 заявления от подтопленцев.

По данным региональных органов власти, в зоне подтопления оказались около 800 жилых домов. Специалисты филиала сразу после схода воды обзвонили клиентов и рассказали о процедуре подачи документов для получения страхового возмещения. В компанию поступило 23 заявления от клиентов, большая часть из них – из Благовещенска и Благовещенского района. Все осмотры были проведены в течение двух суток со дня подачи заявления. На данный момент 20 клиентов «Росгосстраха» получили выплаты, их общий объем составил около 1 миллиона рублей. По остальным заявлениям работа завершится в ближайшие дни.

«Для Дальнего Востока в последние годы мощные наводнения – не редкость. Поселения буквально за несколько часов уходят под воду, и люди остаются ни с чем. В такой ситуации не стоит полагаться лишь на помощь государства, нужно заранее оценить все риски и застраховать свое имущество. Один раз в год заплатив небольшую сумму за полис, можно быть спокойными за свое материальное благополучие, – говорит директор филиала компании "Росгосстрах" в Амурской области Галина Базутко. – Мы стараемся максимально донести эту информацию до жителей, рекомендуем защитить не только конструктив, но и внутреннюю отделку, мебель, бытовую технику, ведь они в большей степени пострадают от воды. И от многих клиентов потом слышим слова благодарности за то, что они с нашей помощью вовремя застраховали свое жилье».

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#наводнение

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Комментарии
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  • avm

    avm
    15 минут назад

    Один миллион на 20 пострадавших - по 50 тысяч рублей. Охренеть какая щедрость со стороны страховой Росгосстраха.

    Интересно после этого много останется желающих застраховаться у них?

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