Юные благовещенцы стали членами жюри фестиваля «КинаАмурчик»

В Благовещенске состоялся предпоказ конкурсных работ фестиваля «КинаАмурчик». Зрителям, среди которых было больше 20 детей, представили 16 конкурсных работ. Оценки, выданные юными членами жюри, учтут при подведении итогов фестиваля.

Просмотр провели в Городском доме культуры в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». В зрительном зале ГДК собралось больше 20 детей и их родителей. Им представили 16 конкурсных работ: игровое кино, анимацию, сказки России и Китая, и телесюжет про Владивосток. Просмотр длился полтора часа. Зрители могли посмеяться после просмотра комедийных роликов и задуматься после драматических, воочию увидеть экранизированные китайские народные сказки, перенестись в другие города России, а также познакомиться с теми, кто уже снимает кино.

Ребятам предложили выступить в роли независимого жюри и оценить видео, что иногда было довольно непросто. Оценки юных членов жюри учтут при подведении итогов фестиваля. Будет учреждена отдельная номинация от «детского жюри».

Награждение победителей «КинАмурчика» состоится 17 октября текущего года в 18 часов в малом зале ОКЦ. В церемонии примут участие «звездное» московское жюри. Детское кино и видеотворчество оценят композитор Григорий Гладков; режиссер-мультипликатор, сценарист, художник-постановщик Татьяна Ильина и член Союза кинематографистов России, художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Валерий Коваль.

В 2019 году география фестиваля «КинАмурчик» значительно расширилась. На конкурс поступило около 50 киноработ из 11 территорий России – Московской, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Оренбургской областей, Санкт-Петербурга, Евпатории (Крым), Красноярска, Читы, Владивостока и, конечно же, Амурской области.

«КинАмурчик» – один из пяти конкурсов VI Международного фестиваля «Детство на Амуре», который пройдет в Благовещенске при поддержке Фонда президентских грантов.