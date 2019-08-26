Большинство участников голосования на Амур.инфо купят букеты на День знаний

На Амур.инфо завершилось голосование, посвященное теме, ежегодно вызывающей споры, – покупке цветов на 1 сентября. «Согласны ли вы 1 сентября вместо покупки цветов учителю отдать деньги на благотворительность?» – на этот вопрос с 19 августа по 26 августа отметили 872 человека. Перевесил отрицательный ответ.

Ответы категории «да» набрали в общей сложности 316 голосов. Мнения распределились следующим образом. «Да, лучше купить один букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать нуждающимся», – считает 261 респондент (29,9 % от всех опрошенных). «Да, цветы учитель все равно выкинет», – уверены 47 человек (5,4 %). «Да, мы все равно никогда не дарим цветы и готовы направить деньги на благое дело», – признались 8 проголосовавших (0,9 %).

Ответы со словом «нет» оказались популярнее и набрали 462 голоса. «Нет, учителю приятно получать много цветов», – таким стал наиболее востребованный ответ в этой категории. Он набрал 197 голосов (22,6 %). «Нет, сэкономленные деньги лучше потратить на нужды класса», – считают 167 человек (19,2 %). «Нет, мы и так никогда не дарим цветы и тратить деньги на другие цели не готовы», – ответили 98 респондентов (11,2 %).

73 участника опроса (8,4 %) признались, что его тема их оставила равнодушными.

Другой вариант выбрал 21 проголосовавший (2,4 %). Амур.инфо предлагает читателям ознакомиться с ними:

Я хочу, чтобы мой ребенок пришел в школу с цветами и подарил их учителю. Традиции отменять не собираюсь. А благотворительностью пусть занимаются чиновники и крупные предприятия-монополисты, типа Сбербанка и ДЭК;

Зачем покупать цветы, если они растут в огороде;

Нет денег;

Дарить цветы учителю – красивая традиция;

Проблем в Амурской области, кроме этой, нет;

Благотворительность должна идти от сердца, а не быть остаточными деньгами№

Во-первых, учителям категорически запрещено принимать деньги от родителей учеников. А во-вторых, зачем мне нужен посредник, если я захочу оказать помощью нуждающимся?

Не понимаю, почему благотворительность обязательно должна осуществляться за счет букетов классному руководителю. Суп отдельно, мухи отдельно. Давайте порассуждаем о том, чтобы вместо салюта на 9 Мая осуществим материальные выплаты участникам Великой Отечественной войны – это логичнее гораздо.

Красиво, когда каждый школьник 1 сентября с цветами идет, только вот раньше их сами на огородах к 1 сентябрю выращивали, а сейчас на этом цветочники зарабатывают. Лучше организованно купить цветы и каждому школьнику по одному цветочку раздать, а в конце линейки собрать и подарить учителю.

Вообще против благотворительности в массовом виде, особенно через учителей. Дарить или не дарить букет – каждый родитель вместе с ребенком решают сами. И никакой не должно быть благотворительности через учителя.

Цветы на 1 сентября нужно дарить. Есть традиции, сложившиеся за десятки лет, зачем все это рушить? А нуждающимся пусть поможет государство.

Куплю цветы у бабушки – и учителю приятно, и бабушке помощь.

А еще много букетов бывает на свадьбах, юбилеях, похоронах. Запретить! Не больше одного букета в руки! Так?

Каждый сам решает, как потратить свои деньги. Некрасиво заниматься моральным шантажом, выманивая деньги на благотворительность.

В принципе не понимаю такого подарка как цветы. Ерунда какая-то задорого и на непродолжительное время.

Можно купить чисто символически подарок учителю, ему все равно должно быть приятно. А часть денег пожертвовать.

Купить один букет, а деньги оставить в семейном бюджете.

Дарить цветы – это традиция

Не вижу взаимосвязи между букетом учителю и благотворительностью. Право каждого решать, заниматься ли ему групповой благотворительностью или индивидуально оказывать какую-либо помощь. Букет или цветок учителю должен каждый ученик нести индивидуально – как благодарность за труд, за знания, в знак уважения. Учите детей быть благодарными и внимательными: школьный букет – это один из способов.

Смысл этой благотворительности? Все равно потом на всяческие нужды выцыганят сумму намного больше.

Еще два варианта содержали только знаки препинания. А автор последнего высказывания воспользовался графой «Другой вариант», чтобы раскритиковать предложенные в голосовании варианты ответов, не предложив взамен мнения по теме.

Тем временем на Амур.инфо стартовало новое голосование. Читателям предлагается поделиться мнением по поводу предложенному снижению скорости движения на дорогах Благовещенска. Прием ответов продлится до 2 сентября включительно.