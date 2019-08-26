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26августа
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сегодня, 18:45 0

Программисты из Благовещенска стали вторыми во всероссийском Хакатоне

Программисты из Благовещенска стали вторыми во всероссийском Хакатоне
Фото: https://www.instagram.com/p/B1m-f5XlbBF/?igshid=ruh8anp9wycq

Команда программистов из Благовещенска заняла 2-е место во всероссийском Хакатоне DevService. В нем благовещенцы соперничали с 35 командами со всей страны. В итоге амурчан обошла только Москва.

Форум состоялся 24 августа, его курировало Агентство стратегических инициатив. Участники разрабатывали приложения, платформы, сайты для предпринимателей.

Благовещенская команда сформировалась из 6 человек. Это студенты АмГУ, а также люди, работающие в сфере IT в возрасте от 20 до 29 лет.

Сначала программисты прослушали выступления экспертов и спикеров в IT направлении, затем приступили к практическому заданию.

«Ребята прошли отборочный этап. На базе "Точки кипения" Агентство стратегических инициатив организовало в онлайн-трансляции по всей России Хакатон. Каждой команде одновременно выдали одинаковое задание. Они должны были придумать какой-то сервис, платформу, сайт для улучшения качества работы предпринимателей, чтобы они могли быстро и эффективно получить необходимую информацию. Ребята всю ночь и весь следующий день, не ложась спать в течение 2 суток, работали на "Точке кипения" и разрабатывали платформу для системы Андроид. Например, если вы хотите быть предпринимателем, то заходите на платформу и выбираете раздел "хочу быть предпринимателем". Там выдается вся информация: законодательство, бухгалтерия и другое. Как в Госулугах, то же самое, только для предпринимателей. Если вы уже действующий предприниматель, нажимаете на соответствующую кнопку – ­ там есть ряд различных сервисов, рекомендаций. Данная платформа, которую мы разработали, может также осуществлять поиск с помощью голоса», – рассказала программный директор «Точки кипения» в Благовещенске Дарья Лариошина.

Цель Хакатона – найти команду для реализации всероссийской онлайн-платформы для предпринимателей. 16-17 сентября в Москве вместе с другими призерами Хакатона амурские программисты со своими разработками выступят на закрытом мероприятии.

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#бизнес #технологии

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