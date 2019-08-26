Поголовье свиней Белогорска пересчитают

В Белогорске идет переучет свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах. Мероприятия проводятся специалистами районной станции по борьбе с болезнями животных по Белогорскому и Роменскому районам с целью усиления мер по недопущению возникновения инфекционного заболевания животных.

«В настоящее время в похозяйственную книгу администрации города занесено 171 личное подсобное хозяйство. В черте города белогорцы занимаются птицеводством, свиноводством, скотоводством, пчеловодством. По данным на 1 июля в 39 личных подсобных хозяйствах Белогорска числится 394 свиньи», – сообщила исполняющая обязанности начальник отдела экономического развития и инвестиций Наталья Жавора.

Специалисты ветстанции повторно обходят домовладения с целью учета животных и информирования о профилактических мероприятиях. Ранее животноводам Белогорска напоминали о ветеринарно-санитарных мерах по профилактике возникновения очагов заражения африканской чумой свиней. При обнаружении симптомов заболевания и внезапного падежа животных жителей просят немедленно сообщать в ветеринарную службу района по телефону 8 (41641) 2-07-92.

Специалисты предупреждают, что африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная вирусная болезнь. Она поражает диких и домашних свиней всех пород в любое время года. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. Симптомы заболевания у свиней сначала могут быть незаметны. От заражения до появления симптомов проходит от двух до семи дней.

В связи с выявленными случаями африканской чумы свиней на территории Амурской области запрещены любые сельскохозяйственные ярмарки, в том числе работа ярмарки на автостоянке у администрации города приостанавливается до снятия соответствующего запрета на уровне региона, информирует пресс-служба администрации Белогорска.