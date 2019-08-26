Люди с инвалидностью смогут сами выбирать нужное техсредство

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С 2020 года Минтруд России планирует выдавать электронные сертификаты людям с инвалидностью. На них они смогут приобретать технические средства реабилитации.

«Максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации)», – рассказал РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Он пояснил, что сейчас обсуждается законопроект об электронном сертификате. Он даст возможность людям с инвалидностью самостоятельно определять необходимое техническое изделие и поставщика. При этом сертификат предполагает только целевое использование средств, купить иные товары на него будет невозможно, подчеркнул Лекарев.

«В случае принятия закона дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации начнет функционировать в следующем году. Хочу обратить особое внимание, что это дополнительный механизм, он не отменяет ныне существующие механизмы, а дополняет их», – уточнил замминистра.