Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 0

Люди с инвалидностью смогут сами выбирать нужное техсредство

Люди с инвалидностью смогут сами выбирать нужное техсредство
Фото: pixabay.com

С 2020 года Минтруд России планирует выдавать электронные сертификаты людям с инвалидностью. На них они смогут приобретать технические средства реабилитации.

«Максимальный учет пожеланий самих людей с инвалидностью станет более достижим с введением дополнительного механизма обеспечения ТСР (техническими средствами реабилитации)», – рассказал РИА Новости замглавы Минтруда Григорий Лекарев.

Он пояснил, что сейчас обсуждается законопроект об электронном сертификате. Он даст возможность людям с инвалидностью самостоятельно определять необходимое техническое изделие и поставщика. При этом сертификат предполагает только целевое использование средств, купить иные товары на него будет невозможно, подчеркнул Лекарев.

«В случае принятия закона дополнительный механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации начнет функционировать в следующем году. Хочу обратить особое внимание, что это дополнительный механизм, он не отменяет ныне существующие механизмы, а дополняет их», – уточнил замминистра.

Просмотров всего: 97

#здоровье #российская власть

распечатать


В России и мире

Женщина спасла жизнь близнецов благодаря комментарию на Facebook
Общество

Здесь мы становимся личностями: в Благовещенском детском доме рассказали об успехах детей-инвалидов
Общество

За минувшую неделю клещи в Приамурье укусили одного взрослого и одного ребенка
Общество 5

Оставшийся без пальцев благовещенец выиграл полмиллиона на ювелирную мастерскую
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь