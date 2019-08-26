«Мисс Англия-2019» сломала стереотипы об участницах конкурса

23-летняя Бхаша Мукхерджи стала победительницей конкурса «Мисс Англия-2019». Девушка является дипломированным врачом, а на первое место она ставит свою профессию.

Бхаша переехала из Индии в Великобританию, когда ей было 9 лет. Здесь она получила степень бакалавра в области медицинских наук и хирургии.

Бхаша намерена на собственном примере доказать, что красивые девушки могут быть еще и умными. Она знает пять языков, а ее показатель IQ – 146, сообщает Cosmo.ru.

После победы на конкурсе королева красоты рассказала, что с детства стремилась к учебе и любила получать новые знания.

«Сейчас все девушки хотят стать блогершами или инфлюенсерами, никто не хочет идти в науку или другую серьёзную профессию. Я пытаюсь доказать им, что это не скучно и очень интересно», – поделилась Мукхерджи в одном из интервью.