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26августа
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сегодня, 17:36 0

«Мисс Англия-2019» сломала стереотипы об участницах конкурса

«Мисс Англия-2019» сломала стереотипы об участницах конкурса
Фото: instagram.com/bhasha05/

23-летняя Бхаша Мукхерджи стала победительницей конкурса «Мисс Англия-2019». Девушка является дипломированным врачом, а на первое место она ставит свою профессию.

Бхаша переехала из Индии в Великобританию, когда ей было 9 лет. Здесь она получила степень бакалавра в области медицинских наук и хирургии.

Бхаша намерена на собственном примере доказать, что красивые девушки могут быть еще и умными. Она знает пять языков, а ее показатель IQ – 146, сообщает Cosmo.ru.

После победы на конкурсе королева красоты рассказала, что с детства стремилась к учебе и любила получать новые знания.

«Сейчас все девушки хотят стать блогершами или инфлюенсерами, никто не хочет идти в науку или другую серьёзную профессию. Я пытаюсь доказать им, что это не скучно и очень интересно», – поделилась Мукхерджи в одном из интервью.

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#конкурсы #шоу-бизнес

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