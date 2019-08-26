Амурчане стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

Фото: zags28.amurobl.ru

В Общественной палате РФ состоялось заседание организационного комитета всероссийского конкурса «Семья года». На нем подвели итоги мероприятия и определили семьи-победители. В том числе победу праздновала семья из Ивановского района Амурской области.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2019 году в четвертый раз. Организаторами выступают Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди целей – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Конкурс проходил под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Участие приняли все субъекты РФ.

Семья Соломаха Николай Николаевич и Юлия Ивановна, проживающая в селе Ивановка Ивановского района, стала одной из семей-победителей всероссийского конкурса – в номинации «Сельская семья». Семья Николая и Юлии родилась 26 июня 1999 года. Николай работал в городе Благовещенске, в автодорожной организации, а на выходные приезжал в село Крещеновка к родителям, в гости. Юлия училась, и активно участвовала в культурной жизни села. Молодые люди впервые встретились в сельском доме культуры. Долго встречались и полюбили друг друга, несмотря на расстояние и разницу в возрасте (7 лет), сообщается на сайте управления ЗАГС Амурской области. Свое решение о заключении брака вынашивали три года.

В семье Ермаковых (девичья фамилия Юлии) была семейная реликвия – венчальные иконы, которым более 100 лет. Иконы передавались по наследству из поколения в поколение, они венчали семью Василия Ивановича и Нины Серафимовны Ермаковых (бабушки и дедушки Юлии) в 1957 году. После смерти Нины Серафимовны мужская икона из венчальной пары пропала, а женская икона была передана родными на хранение родителям Юлии. Многие годы никто не знал о месте нахождения потерянной реликвии. Незадолго до свадьбы Николая и Юлии икона (мужской лик на металлической пластинке) нашлась. Выяснилось, что после смерти Нины Серафимовны в 1991 году в ее доме незаконно проживали новые жильцы, они разрушили пожитки Нины Серафимовны и испортили одну икону. Лик от иконы завалился в кладовке за полку. После незаконных жильцов в дом въехала молодая семь Дмитрия и Светланы Шишпор. Николай Соломаха был другом детства Дмитрия. Будучи в гостях у четы Шишпор, Николай случайно нашел икону. Она ему понравилась, и Дмитрий разрешил забрать Николаю этот лик. Так старинные венчальные иконы снова сошлись в одну пару. Сегодня они являются святыми хранителями семьи Николая и Юлии, и семейная традиция передачи этой реликвии продолжится от поколения к поколению.

Николай и Юлия продолжили и другие семейные традиции. Так, например, в этой семье заведено православные праздники встречать и отмечать вместе с родителями (в праздники встречаются три поколения семьи Соломаха). Юлия и Николай, несмотря на занятость (оба работают), достойно воспитывают своих трех сыновей (добрые отзывы о семье постоянно звучат от соседей и окружающих), вкладывая в них уважение и почитание старших, уважение и любовь к своему селу, своей Родине. Папа Николай увлекается рыбалкой, этим увлечением он «заразил» сыновей. Так они дружно вместе проводят свободное время.

В семье Николая и Юлии Соломаха почитается и поддерживается преемственность поколений. Эти люди имеют авторитет и считаются в обществе надежной, дружной и сплоченной семьей, известной далеко за пределами родного села. Девиз семьи – «Где родился, там и пригодился», именно поэтому сыновья в будущем планируют связать свою жизнь с селом, со своей малой родиной.

Семья Соломаха является победителем районного смотра-конкурса «Лучшее подворье среди молодых семей 2014».

Семьи-победители будут приглашены в Москву 30 октября в Государственный Кремлевский дворец, где пройдет торжественная церемония награждения. Кроме того, в программу включены семейный праздник-знакомство и экскурсии по столице. Оплата проезда в Москву и обратно, проживание и питание членов семьи осуществляется за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.