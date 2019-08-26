Женщина спасла жизнь близнецов благодаря комментарию на Facebook

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Британка Лора Донеган (Laura Donegan) рассказала о том, как пользователь из Facebook спас жизнь ее детям. Благодаря ему она вовремя пошла к врачу и сохранила близнецов, которыми была беременна.

По словам Донеган, у нее отошли воды на 21 неделе беременности, однако на приеме врач решил, что женщина просто обмочилась. Доктор посчитал, что ничего страшного в этом нет и отправил беременную домой.

Тогда Донеган описала свое состояние в одной из групп в Facebook, где одна из женщин посоветовала будущей маме вновь посетить врача, а также попросить его выписать ей антибиотики и больше лежать.

Женщина послушалась и снова пошла в больницу. Спустя 3 недели ей поставили диагноз «преждевременное излитие околоплодных вод», которое было опасно для ее нерожденных детей.

Все время до родов женщина провела в стационаре под наблюдением врачей. Донеган родила двух девочек-близнецов на 30 неделе беременности. Врачи на протяжении нескольких месяцев боролись за их жизнь и выходили детей. Женщина считает, что если бы она не последовала совету комментатора, то родила бы еще раньше и спасти девочек не удалось бы, сообщает «Лента.ру».