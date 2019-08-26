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В Белогорске признали аварийной часть школы № 200

В Белогорске признали аварийной часть школы № 200
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске 9 учебных кабинетов школы № 200 признаны аварийными. Обследование технического состояния перекрытий над подвалом и первым этажом здания выявило критическое поражение деревянных перекрытий грибком.

По мнению экспертов, в школе необходимо полностью заменить деревянное перекрытие на железобетонное или иное, не подвергающееся разрушению грибком. В настоящий момент большинство балок у наружных стен имеют гниль до 50 %, деревянные настилы у наружной стены поражены гнилью на 100 % сечения.

«Усиление балок протезами не имеет смысла, потому что гниль вызвана действием дереворазрушающих грибков, которые практически невозможно уничтожить. Они развиваются без внешнего увлажнения, а грибница прорастает в каменной кладке до 10 метров. На основании проведенного обследования межэтажного перекрытия в старой части школы установлено, что оно находится в аварийном состоянии. Проведение занятий в этой части школы невозможно. Это представляет опасность для жизни и здоровья людей», – заявил эксперт специализированной организации Анатолий Такмаков.

С начала нового учебного года в школе будет запрещена эксплуатация трех учебных кабинетов на первом этаже, шести кабинетов и трех подсобных помещений на втором этаже. Соответствующий приказ о приостановлении образовательной деятельности подписан председателем комитета по образованию, делам молодежи администрации Белогорска Ириной Губиной. В настоящее время идет перераспределение классов в оставшейся части здания и здании начальной школы (улица Садовая, 9). Педагоги составляют новое расписание.

«Аварийное состояние перекрытий зафиксировано в так называемом основном, старом здании школы. Оно 1940 года постройки. Позже, в 1956 году к нему была сделана пристройка, а в 1990 году пристроили и третье здание. Фактически в запрещенных для эксплуатации классах располагались кабинеты русского языка, математики, истории, географии и биологии. Загруженность кабинетов была абсолютной. В две смены здесь обучались ежедневно более 700 учащихся среднего и старшего звена. Теперь предстоит их переселение в кабинеты, занимаемые начальной школой. Вся “началка” будет учиться в здании по улице Садовая, в две смены», – рассказала директор школы № 200 Наталья Лотова.

Обследование здания школы провели по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова после закрытия на ремонт аварийной школы № 11. «К сожалению, такова реальность изношенной инфраструктуры – муниципалитет ежедневно предотвращает или устраняет критические и аварийные ситуации. В случае со школой мы ее предотвращаем. Ремонт в школе будет проводиться в плановом порядке – сначала проект на замену аварийных перекрытий, потом проект на ремонт всего правого крыла, экспертиза всех проектов. Затем поиск средств на ремонт, конкурсные процедуры и сам ремонт. По всем нормативным срокам окончание ремонта придется на декабрь 2020 года, не раньше», – приводит комментарий Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #дети #школа

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Комментарии
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  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    1 час назад

    чем раньше думали?скоро начало учебного года

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