Трусы на сцене возмутили Льва Лещенко

Мэтр отечественной эстрады Лев Лещенко высказался по поводу сценических костюмов звезд. По его мнению, такого происходить не должно.

На сцене Лещенко с 1966 года. Артиста очень огорчает то, что сейчас происходит с музыкой. «С приходом в нашу жизнь Интернета музыка очень расслоилась. Раньше эстрадные песни знала, любила и пела вся страна. Теперь же появились десятки форматов, сотни музыкальных радиостанций, и людям порой просто трудно разораться в этом океане. Да и ориентируется музыка теперь в основном на молодежь» – сказал Лещенко в интервью «Дни.ру»..

Также певец отметил, что люди теряют интерес к СМИ и к музыкантам, а сами музыканты, по мнению певца, не доносят до слушателей нравственные темы.

«Музыканты сегодня со сцены редко говорят о нравственных проблемах, проблемах общественной жизни – появилось много мелкотемья. Как следствие, сегодня артисты могут появится на сцене в трусах, могут в спектаклях ругаться матом. Мне кажется, просто немного снизился порог культуры, поменялись нравственные ориентиры. Меня, конечно, это очень огорчает – я воспитан в другой культуре», – сказал журналисту Лещенко.

«Сегодня мы живем в такое странное время, когда музыка является только гарниром к частной жизни артиста – для многих людей закулисье интереснее того, что происходит на сцене. Рампа сместилась... Мне очень жаль, что так случилось – это мешает настоящему, большому искусству», – резюмировал певец.