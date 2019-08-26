В Благовещенске с проблемной многоэтажки вновь осыпаются кирпичи

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились горожане, заметившие, что с фасада многоэтажного жилого дома вновь начали падать облицовочные кирпичи. В управляющей компании прокомментировали происшествие.

15-этажный жилой дом по адресу: улица Зейская, 295, был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Впервые здание «прославилось» в 2016 году, когда 25 июня с его фасада обрушились кирпичи. Следующее обрушение произошло в июле 2018 года. По счастливой случайности люди не пострадали.

Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями. Кладочная сетка должна быть через каждые полметра, а строители установили ее через шесть метров. Кроме того, использовался пустотный кирпич. Однако предъявить претензии застройщику невозможно – компания «Дальсвет», строившая дом, обанкротилась.

В настоящее время многоэтажку обслуживает управляющая компания «Мегасервис». Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в диспетчерской службе УК, заявка по поводу разрушения кладки была принята в воскресенье, 25 августа. В управляющую компанию обратились сотрудники магазина, расположенного на первом этаже. «Принята заявка, в ближайшее время будет проведен осмотр и приняты меры», – пообещали в управляющей компании.