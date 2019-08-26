Из-за амурчан, продолжающих жить в затопленных домах, депутаты предлагают изменить закон

В заксобрании региона обсудили проблемы проживания амурчан на подтопляемых территориях. Участие в дискуссии приняли главы районов, пострадавших от паводка, министры строительства и архитектуры, юстиции, социальной защиты населения, природных ресурсов, имущественных отношений области, представители прокуратуры, Ростехинвентаризации и депутаты.

Два наводнения в Амурской области с разницей в 6 лет выявили ряд пробелов в законодательстве, касающихся, в частности, предоставления компенсаций за утраченное жилье. В 2013 году непригодными для проживания в результате подтопления были признаны 835 домов. Владельцы каждого из них получили социальные выплаты из федерального бюджета на общую сумму 1,3 миллиарда рублей: 733 семьи приобрели готовое жилье, 102 семьи построили новое. При этом некоторые из них продолжили жить в подтопляемой зоне.

«У нас в 2013 году больше всего пострадали Поярково, Дим и Калинино. При выдаче свидетельства о предоставлении социальной выплаты главы с каждой пострадавшей семьей заключали договор о передаче непригодного для проживания дома в муниципальную собственность. Что получили в итоге: люди пошли в суды, признали действия глав неправомерными и вернули себе имущество. Перепродали его других лицам или сдали в аренду. В этом году часть домов вновь оказались в зоне затопления», – рассказала председатель Совета народных депутатов Михайловского района Татьяна Черных.

Аналогичная ситуация, как отметили главы Константиновского, Благовещенского и Ивановского районов, сложилась на многих территориях.

«Сколько домов будет признано не подлежащими восстановлению в результате нынешнего паводка, пока непонятно. Комиссия Ростехинвентаризации работает. Но предварительно их будет не меньше трех сотен. Конечно, такое имущество нужно отчуждать. Ни старые владельцы, ни новые жить там не должны. Все упирается в федеральные правила предоставления выплат. Если межбюджетные трансферты будут приходить в регион не в виде социальной поддержки пострадавшим семьям, а в качестве компенсации за утраченное жилье, тогда появится возможность изъятия такого жилья», – отметил председатель областного парламента Вячеслав Логинов.

В ближайшее время комитеты заксобрания по вопросам социальной политики и экономики и собственности области более детально изучат вопрос для последующей подготовки обращения в правительство РФ о внесении изменений в правила предоставления денежных выплат при полной утрате имущества и последующем переходе права собственности на него. Такое решение по итогам обсуждения приняли участники круглого стола, сообщает пресс-служба заксобрания.