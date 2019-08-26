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26августа
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Не доплывем на выборы: благовещенцы рассказали о плохих дорогах и конопле (фото, видео)

Не доплывем на выборы: благовещенцы рассказали о плохих дорогах и конопле (фото, видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница района 5-й стройки в Благовещенске Наталья Шкиопова. Женщина рассказала о проблемах, которые волнуют ее и соседей. В первую очередь это плохое состояние местных дорог.

«Мы живем на 5-й стройке. Мы не можем ни выехать, ни пройти ни в один конец, ни в другой. У нас, получается, четыре дороги, и они просто полнейший ужас. Две недели назад приезжали к нам депутаты. Пообещали, что все сделают. А мы 8 сентября хотим пойти на выборы, но мы просто-напросто не доплывем. Мы не сможем пройти ни на остановку, ни на центральную дорогу», – рассказывает Наталья Анатольевна.

Горожанка говорит, что дорожная проблема появилась после сильных летних дождей. Раньше такого никогда не было. «Вот уже второй месяц мы не можем не просто выехать – даже пройти. Мы идем по колее 10 сантиметров – с одной стороны овраг с огромной лужей и с другой стороны – дорога. Я как-то по колено пришла в воде. Там мамашки с колясками просто не могут пройти. Мы выходим из своей калитки, проходим 10-15 метров, разуваемся, закатываем штаны, платье задираем и идем до остановки. Это метров 50, что в одну сторону, что в другую», – рассказывает Наталья.

«Когда приехали депутаты (…), две недели назад, я с ними общалась. Нам пообещали, что нам сделают хотя бы канавы. Сейчас эти канавы засыпаны, они заросшие. Приехал бульдозер. Был дождь, и этот бульдозер перемесил все так, что просто вообще… Если мы шли раньше по чистой луже, то сейчас идем по жиже. Мало того, на следующий день приехал КамАЗ и высыпал туда просто речной песок. И опять проехал бульдозер и закатал. И всё. Звонили в МЧС, они один раз приехали, откачали воду с одной улицы – Дальней. На Кирпичную, на Молодежную, на Ровную они вообще не поехали. А воз и ныне там», – продолжает Наталья Анатольевна.

По словам женщины, местные жители в этой ситуации решили сами собрать средства на устранение проблемы, но их возможностей недостаточно.

«Мы вчера ходили по дворам, начали собирать деньги. Насобирали на один КамАЗ гравия. Но туда нужно, как минимум, четыре. Это только на одну улицу Дальнюю, чтобы засыпать один котлован», – говорит горожанка.

Вторая проблема местных жителей – разрастание конопли, которая чувствует себя здесь вольготно. «Вот уже второй год у нас процветает конопля – чуть ли не гектар. Мы просили депутатов, когда они приезжали, чтобы они обратили внимание на то, что у нас поля конопли, двухметровой причем. Скосить же можно? Они поулыбались, записали в тетрадку, и всё. Никаких телодвижений нет вообще», – сетует Наталья Анатольевна.

ИА «Амур.инфо» направило запрос в администрацию Благовещенска, чтобы узнать, будут ли решены эти проблемы.

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#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    1 час назад

    на это есть исполнительная власть в лице мэра-ах да-она же на Камчатке

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    Ребята, не надо устных общений с депутатами: срочно! заходите на сайты избиркома, прокуратуры, администрации и оставляете заявления о том, что ваши избирательные права нарушены, не обеспечена доступность и пр. Вон, к оленеводам вертолет засылают, а вам-то всего четыре-пять машин гравия требуется

    Интересно, раньше УИК располагался в школе, а сейчас где?

  • paravis

    paravis
    26 минут назад

    А что это депутаты насчет конопли заулыбались? :))

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад



    «Мы вчера ходили по дворам, начали собирать деньги. Насобирали на один КамАЗ гравия. Но туда нужно, как минимум, четыре. Это только на одну улицу Дальнюю, чтобы засыпать один котлован», – говорит горожанка.



    А вот и решение проблемы.



    Вторая проблема местных жителей – разрастание конопли, которая чувствует себя здесь вольготно. «Вот уже второй год у нас процветает конопля – чуть ли не гектар.

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