Пеня больше долга: благовещенка не согласна со своими задолженностями

Жительница Благовещенска Вера Кассина не согласна с выставленным ей долгом за коммунальные услуги. Сумма долга составляет 40 тысяч рублей, а пеня уже превысила 60 тысяч.

Горожанка обратилась в редакцию Амур.инфо с надеждой, что найдутся желающие оказать ей юридическую помощь. Женщина намерена опротестовать свой долг через суд.

По мнению пенсионерки, все долги за коммунальные услуги она уже погасила. «Я жила одна с двумя детьми-школьниками, денег не хватало платить по счетам, накопила долги», – рассказывает Вера Павловна.

В итоге за комнату в общежитии накопился внушительный долг. Женщина рассказывает, что в общей сложности через судебных приставов она выплатила около 160 тысяч в счет погашения долга. Но осенью прошлого года получила новое уведомление о том, что должна еще 114 тысяч плюс 92 тысячи пени. Благовещенка потребовала сделать ей перерасчет с учетом уже оплаченных приставам сумм. В итоге долг сократился до 42 тысяч рублей, а пеня – до 61 тысячи. Благовещенка продолжает считать, что она ничего не должна.

ИА «Амур.инфо» направило запрос в пресс-службу «Амурских коммунальных систем», с просьбой пояснить ситуацию. «В Благовещенском расчётно-кассовом центре действительно ведется претензионно-исковая работа. ООО "Благовещенский РКЦ" не имеет каких-либо оснований для списания указанной задолженности по лицевому счету данного должника. Ранее ответ на письменный запрос Кассиной В.П уже направлялся», – сообщили в АКС. Горожанке посоветовали в очередной раз обратиться в отдел по досудебной и судебной работе. Также в «Амурских коммунальных системах» сообщили, что конкретно по этому долгу имеется судебное решение.

В «Амурских коммунальных системах» информируют, что на сегодняшний день в Благовещенске должниками являются около 8 000 абонентов. Горожане задолжали за водоснабжение, водоотведение и тепло. Собственникам напоминают, что неплательщиком гражданин становится, как только не оплатит квитанции за коммунальные услуги в срок до 10 числа текущего месяца. Через месяц такому гражданину начнут начислять пеню. Постепенно она может превысить и сумму основного долга.

Между тем Вера Кассина из-за начисленного ей долга потеряла право на компенсацию как инвалид третьей группы. Из-за задолженности эту выплату пенсионерке почти год как приостановили. «Я получала раньше компенсацию 50 % за квартиру, а сейчас мне ее не дают», – рассказывает Вера Кассина. Льготу возобновят, когда горожанка предоставит в министерство социальной защиты населения справку о погашении долга.

59-летняя женщина надеется, что после публикации материала кто-нибудь захочет оказать ей юридическую помощь и поможет доказать, что она ничего не должна за коммунальные услуги. Вместе с тем женщина, как она говорит, готова и заплатить, если ее убедят, что долг действительно не был ею погашен.