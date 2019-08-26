Впервые в Благовещенске проведут имиджевый фестиваль «БлагоФест»

В Благовещенске впервые пройдет «БлагоФест». Общегородской фестиваль состоится в первую субботу сентября в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной». Как отмечают организаторы, это своеобразное имиджевое мероприятие, которое объединит всех горожан.

7 сентября на набережной реки Амур с 16:00 до 19:00 откроются интерактивные площадки добра: творческие и социальные. К примеру, благовещенцы смогут обменяться вещами, сувенирами, книгами, а также нематериальными ценностями: дарить окружающим песни, стихи, танцы. Участники «БлагоФеста» проведут бесплатные мастер-классы и обучат всех желающих тому, что умеют сами в творчестве, спорте, общественной деятельности.

«Главная идея "БлагоФеста" – нести людям добро и позитив. Мысли организовать общегородской праздник появились давно. "БлагоФест" – своеобразное имиджевое мероприятие, которое объединит всех. Благовещенск называют городом благой вести, и многие подтвердят, что это город благих дел. Жителей Благовещенска призывают показать, что это действительно так», – сообщили в управлении культуры Благовещенска.

На набережной будет работать площадка «Народный музей», где примут предметы с историей, в будущем они смогут стать музейными экспонатами. Свои двери откроет Free-маркет по обмену вещей, а также литературная площадка клуба авторов Приамурья «МАЯКoffСКИЕ» и много других интерактивных точек.

В планах на следующий год – награждать людей за добрые дела, будь то спасение человека, или проведение благотворительного концерта, или помощь ветеранам. «Список героев нашего времени могут составлять сами благовещенцы. Пока это в планах, но награждение 7 сентября все же будет. Премией "Родительское спасибо" от Амурского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов отметят меценатов и благотворителей. Воплотить все идеи в жизнь и сделать фестиваль традиционным постараются специалисты управлений культуры и образования, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска совместно с жителями города. Так как лето не успело нас порадовать солнечными днями, создадим теплую атмосферу сами», – сказали в управлении культуры.

Свои идеи и предложения можно писать в комментариях инстаграм-аккаунта @kultura_blag, либо звонить в рабочие дни по телефону: 237-568.