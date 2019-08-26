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За посредничество Чечевскому в получении взятки осудили ведущего специалиста амурского Росреестра

За посредничество Чечевскому в получении взятки осудили ведущего специалиста амурского Росреестра
Фото: pixabay.com

В понедельник, 26 августа, в Благовещенском городском суде был вынесен приговор сотруднице амурского Росреестра, которая помогала своему руководителю получить взятку. Она получила 70 тысяч рублей и передала их главе ведомства Сергею Чечевскому.

В суде было установлено, что взятку в размере 70 тысяч рублей осужденная передала руководителю по его поручению. Деньги предназначались ему за внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости – такая услуга понадобилась директору риелторского агентства.

Отягчающих вину обстоятельств по уголовному делу установлено не было. Смягчающими суд счел признание 42-летней женщиной вины, активное способствование раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, сообщает прокуратура Амурской области.

В итоге сотрудницу учреждения признали виновной по части 1 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 кратной суммы взятки – 1,4 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с полномочиями по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав недвижимости сроком на 2 года.

По имеющимся сведениям, женщина еще официально работает в Росреестре, так как в законную силу приговор еще не вступил.

Официально не покидал пост главы амурского Росреестра и Сергей Чечевский, уголовное дело которого за получение взятки недавно было передано в суд. По версии следствия, в общей сложности с октября по декабрь 2018 года в качестве взятки он получил 170 тысяч рублей.

Руководителю фирмы, которая дала ему взятку, суд оштрафовал на 800 000 рублей.

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#закон #происшествия #суды

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