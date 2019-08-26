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сегодня, 15:34 0

В Благовещенске автомобилист сбил подростка-велоспортсмена

В Благовещенске автомобилист сбил подростка-велоспортсмена
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в результате ДТП пострадал подросток-велосипедист. 17-летний молодой человек попал под машину, водитель которой поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке.

Авария случилась в субботу, 24 августа, в 20:38 на Т-образном перекрестке улицы Мичурина и Игнатьевского шоссе. Как сообщают в городском отделе ГИБДД, 57-летний водитель автомобиля ИЖ-2126 при повороте налево не предоставил преимущество в движении велосипедисту. Он ехал по краю проезжей части во встречном направлении.

Как отмечают в отделе Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району, парень занимается велоспортом, поэтому на нем была экипировка в виде защитного шлема и специального костюма со светоотражающими элементами. Его велосипед также оснащен светоотражателями, благодаря чему был хорошо виден на дороге.

В результате происшествия велосипедист был травмирован. Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также быть предельно внимательными при проездах регулируемых и нерегулируемых перекрестков.

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#дети #ДТП

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