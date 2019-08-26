Ксения Раппопорт развелась с мужем

В Сети появилась информация, что Ксения Раппопорт развелась со своим мужем в июле 2019 года. Это был второй официальный брак артистки.

В 2016 году актриса и известный ресторатор Дмитрий Борисов расписались в одном из московских загсов. Что послужило причиной для развода, пока неизвестно.

Второй брак 45-летней Ксении с 39-летним Дмитрием стал для многих сюрпризом. Влюбленные длительное время скрывали роман, сообщает StarHit.

В свое время ради Ксении Дмитрий переехал из Москвы в Санкт-Петербург. В столице у него остались жена, 30-летняя художница Маруся Севастьянова, и 10-летняя дочь. Мужчину не смутил даже тот факт, что в Питере дела с бизнесом стали идти намного хуже.

До встречи с Борисовым Ксения состояла в гражданском браке с Юрием Колокольниковым. Несмотря на общего ребенка, дочь Софию, знаменитости не торопились ставить штамп в паспорте. Старшую дочь Дарью-Аглаю артистка родила от первого мужа – предпринимателя Виктора Тарасова.

В личной биографии артистки был еще один страстный роман. Случился он еще до отношений с Колокольниковым. Тогда Ксения влюбилась в режиссера Эдуарда Боякова, который затем стал художественным руководителем театра «Практика», а сейчас возглавляет МХАТ имени Горького. Бояков всегда имел репутацию ловеласа, хотя и был женат. В поле зрения режиссера попадали такие женщины, как Ксения, умные, красивые и талантливые. Влюбленные окунулись в водоворот страстей. Но вскоре они разорвали отношения.

Поклонники артистки надеются, что она сможет найти мужчину, который сделает ее по-настоящему счастливой, ведь она этого достойна.