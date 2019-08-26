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26августа
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сегодня, 15:02 6

Хозяев, выгуливающих собак не по правилам, предлагают сажать в тюрьму

Хозяев, выгуливающих собак не по правилам, предлагают сажать в тюрьму
Фото: www.pinterest.ru

В России предлагают ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам. С инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

Как отмечается в письме, направленном в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина (есть в распоряжении RT), несмотря на то, что принятый в конце 2018 года закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы, а также за возможные последствия после нападения на человека опасной собаки до сих пор не предусмотрено.

Уголовный кодекс необходимо дополнить статьёй 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак», считает автор инициативы.

В случае если опасная собака одной их тех пород, которые включены в специальный перечень, гуляла без поводка и намордника не на огороженной территории, напала на человека и причинила лёгкий вред его здоровью, то это должно наказываться штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За вред средней тяжести предполагается штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательные работы до 250 часов. Если был нанесён тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трёх лет.

За смерть пострадавшего от нападения собаки хозяин животного может быть лишён свободы на срок до пяти лет, если погибли два и более человека — до семи лет.

«Нет необходимости доказывать, что нападение собаки в результате умышленного игнорирования запрета на выгул потенциально опасной собаки в наморднике оказывает шокирующее воздействие на пострадавшего. Само по себе нахождение потенциально опасной собаки, например питбульмастифа (на снимке), рядом с человеком повергает его в страх, а порой и в оцепенение. Потенциально опасная собака фактически является своего рода разновидностью оружия, с которым его владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом», — сказано в тексте обращения.

Ранее Аманлиев ранее предлагал ввести в России административную ответственность за выгул опасных собак без поводка и намордника.

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#животные #закон #суды

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Комментарии
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  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    1 час назад

    казнить на площади на костре)

  • inoy

    inoy
    48 минут назад

    расстреливать !!! ну что это такое за какашку в тюрьму? только вышка!!!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    47 минут назад

    Предложение хорошее

  • retrogr

    retrogr
    46 минут назад

    хм- гуманно усыпить обоих

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    33 минуты назад

    И всю зоошизу в психдиспансер принудительно

  • Darina 2016

    Darina 2016
    11 минут назад

    а еще было бы очень хорошо применять более жёсткие меры к тем кто выгуливает собак на детских площадках, на газонах, и придомовых участках.А то уже ступить не куда, а дети гуляют на этих территориях.

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