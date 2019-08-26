В Райчихинске обновили фонтан и установили перголы

В Райчихинске состоялось торжественное открытие общественной территории около городского фонтана. Проект удалось реализовать в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда». Территорию полностью обновили за 6,9 миллиона рублей.

На общественной территории выполнены работы по устройству асфальтного покрытия и уличного освещения. Фонтан облицевали керамогранитом. Также подрядчик, ООО «СМУ», обустроил газоны, установил урны, скамейки и перголы – навесы от солнца для комфортного отдыха горожан.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» в Райчихинске завершается благоустройство дворов. Так, в 2019 году будут благоустроены два двора, расположенных около дома № 93 на улице Комсомольской и около дома № 6 на улице Гагарина. Муниципальный контракт на благоустройство этих дворовых территорий заключен с подрядной организацией ООО «СМУ» на общую сумму 4,3 миллиона рублей.

«В прошедшие выходные в Приамурье также прошло торжественное открытие общественной территории, расположенной в центре города Циолковский на улице Красногвардейской, – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. – В Благовещенске, Белогорске, Зее, Завитинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, Прогрессе и Тамбовском сельсовете работа по благоустройству общественных и дворовых территорий продолжается и будет завершена до ноября 2019 года».

Общая сумма затрат на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Приамурье составила более 275 миллионов рублей, сообщает министерство ЖКХ Амурской области.