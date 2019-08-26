В Тындинском районе пресекли незаконную добычу полезных ископаемых

Фото: instagram.com/mpr_amur

В районе поселка Соловьевск Тындинского района была пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. Этому способствовало рейдовое мероприятие, проведенное 23 августа амурским минприроды и региональным УФСБ.

Сторонняя дорожная организация самовольно заняла земельный участок, принадлежащий ПАО «Газпром», добывая там валунно-песчано-гравийные и магматические породы (диориты). Участники незаконной добычи объяснили, что добытое использовалось для ремонта федеральной автомобильной дороги А360 «Лена» на участке 37-41 километры. Также их использовали для отсыпки площадки для строительства асфальтобетонного завода. Лицензии на право пользования недрами люди предъявить не смогли.

Действия этих лиц подпадают под действие части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами). «Орудия совершения административного правонарушения» были изъяты, их поместили на специализированную стоянку, сообщается в Инстаграме минприроды Амурской области. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.