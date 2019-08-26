Благовещенская пенсионерка с 20 кошками вновь просит о помощи

«Я ослепла совсем, денег нет. Нечем кошек кормить, а у меня их аж 20. Я не знаю, что делать. Может, кто-то поможет едой для животных или поможет часть из них пристроить в хорошие руки. Я буду рада любой помощи, а то помру здесь вместе с кошками и никто даже не узнает», – сказала 71-летняя Любовь Рыжкова.

Все кошки попали в дом женщины с улицы – кого-то она подбирала сама, кого-то ей подкидывали люди. В итоге справляться с таким количеством четвероногих сердобольная бабушка перестала. У Любови Семеновны нет детей и внуков, оказать помощь ей некому.

Всю пенсию Любовь Рыжкова тратит на оплату коммунальных услуг, лекарства от многочисленных болезней и корм для кошек. «Я совсем без денег сижу. У меня пенсия только 5 сентября, не знаю, как прожить до этого времени», – поделилась пенсионерка.

Для всех, кто готов помочь женщине и ее кошкам, Амур.инфо публикует номера телефонов Любови Семеновны: 51-10-04, +7-914-568-35-29.