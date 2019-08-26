Из Хэйхэ в Благовещенск отправили партию крупногабаритного оборудования (видео)

23 августа в 10 утра по пекинскому времени из речного порта Хэйхэ в Благовещенск отправилась баржа с крупногабаритным оборудованием на борту. Судно покинуло порт после многоэтапных проверок гарантии безопасности и длительной погрузки.

Предположительно, оборудование предназначается для строящегося под Свободным Амурского газоперерабатывающего завода.

Какое это конкретно оборудование и какое у него предназначение, не поясняется, сообщает портал Biang. Ранее для отправки этого оборудования в порту Хэйхэ установили самый мощный в провинции Хэйлунцзян речной кран «Лунхай-500» грузоподъемностью 500 тонн.

Отправка оборудования осуществлялась в 3 этапа. Перед погрузкой оборудования сотрудники управления речных дел Хэйхэ проверили пригодность российского судна к навигации.

Затем они определили зону на Амуре, куда отправили два судна патрульной службы таможни Хэйхэ. Техника была назначена для сопровождения грузового судна с оборудованием до фарватера, чтобы не допускать приближения в эту зону посторонних судов.

Амурский газоперерабатывающий завод в районе города Свободный станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием, перерабатывающим природный газ. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Китай отказался участвовать в финансировании проекта, но при этом остается одним из поставщиков оборудования на строящийся объект. Компания «Газпром» планирует запустить объект в эксплуатацию в 2021 году.

Фото, видео: Цзиньжи Хэйхэ