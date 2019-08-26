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26августа
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сегодня, 14:43 10

В Благовещенске полицейские нашли подростков, выбивших окна в квартире

В Благовещенске полицейские нашли подростков, выбивших окна в квартире
Фото: amur.info

Благовещенские полицейские нашли подростков, разбивших все окна в одной из квартир на первом этаже. Оказалось, что трое мальчиков и одна девочка уже стояли на учете в полиции. На вопрос: «Зачем вы это сделали?» дети ответили: «Просто так».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 августа под утро на первом этаже дома № 6 по улице Институтской неизвестные выбили все окна. Одна из жительниц проснулась от шума и успела сфотографировать и снять на видео нападавших. По ее словам, это были четверо подростков, трое мальчиков и одна девочка. Они сфотографировались на фоне разбитых окон.

На сообщение в СМИ отреагировали в полиции Благовещенска. Подростков вскоре нашли. Как оказалось, они и ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, стояли на профилактическом учете.

С юными хулиганами в присутствии их законных представителей сотрудники полиции провели беседу. Объяснить причину своих действий дети затруднились, пояснив, что выбили четыре окна «просто так». Их родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящее время в полиции решается вопрос о продлении срока профилактического учета. Что касается возмещения ущерба владельцу пострадавшей квартиры, то хозяин жилья вправе обратиться за компенсацией в суд.

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#дети #закон #происшествия

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Волчата

  • smetanka

    smetanka
    1 час назад

    шакалье

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

  • Mark1204

    Mark1204
    1 час назад

    Обыкновенные дебилы, как и их родители. Ментам респект.

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    Обыкновенные дебилы, как и их родители. Ментам респект.

    ++++++++++

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Молодцы полицейские, быстро "отреагировали" и результативно!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    45 минут назад

    Стерилизовать всех троих!

    И в колонию!

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    28 минут назад

    Вот похожих ублюдин и расстреляли на кпп

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    22 минуты назад

    Отражение родителей

  • nerro

    nerro
    19 минут назад

    То есть сами родители этих онижедетей добровольно не собираются возмещать ущерб и вставлять новые стёкла?

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