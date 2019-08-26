В Благовещенске полицейские нашли подростков, выбивших окна в квартире

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 22 августа под утро на первом этаже дома № 6 по улице Институтской неизвестные выбили все окна. Одна из жительниц проснулась от шума и успела сфотографировать и снять на видео нападавших. По ее словам, это были четверо подростков, трое мальчиков и одна девочка. Они сфотографировались на фоне разбитых окон.

На сообщение в СМИ отреагировали в полиции Благовещенска. Подростков вскоре нашли. Как оказалось, они и ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов, стояли на профилактическом учете.

С юными хулиганами в присутствии их законных представителей сотрудники полиции провели беседу. Объяснить причину своих действий дети затруднились, пояснив, что выбили четыре окна «просто так». Их родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В настоящее время в полиции решается вопрос о продлении срока профилактического учета. Что касается возмещения ущерба владельцу пострадавшей квартиры, то хозяин жилья вправе обратиться за компенсацией в суд.