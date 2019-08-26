Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:15 0

Амур около Хабаровска поднялся до 623 сантиметров

Амур около Хабаровска поднялся до 623 сантиметров
Фото: dvnovosti.ru

Гребень амурского паводка находится у Хабаровска. Вода в Амуре у краевого центра достигла отметки 623 сантиметра. Это данные на 6 часов утра 26 августа.

Ожидается, что в течение двух суток уровень воды в поднимется еще на 15-20 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Таким образом, прогноз по наполнению Амура вновь скорректирован. Вода в реке будет расти до конца августа, говорят в местном Гидрометцентре. Если раньше прогнозировалось, что Амур достигнет отметки в 630-680 сантиметров 22-23 августа, то теперь речь идет о 27-31 августа.

Фото: Ксения Туртыгина, «Комсомольская правда»

На главной набережной города возвели гидроналивную дамбу высотой 80 сантиметров – этого должно хватить, чтобы сдержать воду, – и укрепили ее мешками с песком. В опасно низких местах также сделаны временные насыпи, установлены насосы, которые должны сдержать рост воды.

У Комсомольска-на-Амуре уровень за сутки вырос на 16 сантиметров, добравшись до отметки 635 сантиметров. Отметка опасного явления для города – 650 сантиметров. Там сейчас тоже готовятся к наводнению: по скорректированным прогнозам, пик паводка ожидается 31 августа – 2 сентября. К тому времени должны быть полностью отремонтированы существующие насыпи, при необходимости в город перевезут гидроналивные дамбы, дабы не повторилась ситуация 2013 года.

Сейчас от паводка страдает Еврейская автономная область, в частности поселки Николаевка и Приамурский. В Хабаровском крае топит Хабаровский и Нанайский районы, сообщает «Комсомольская правда».

Просмотров всего: 109

#Дальний Восток #наводнение #происшествия

распечатать


Происшествия

В Зее с недостроенного здания упал ребенок

Общество

В Амурской области выделено почти 150 миллионов на создание системы оповещения о ЧС
Происшествия

На трассе Благовещенск – Белогорск столкнулись грузовики (фото, видео)
Происшествия

С начала сезона в Амурской области потерялись восемь грибников
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь