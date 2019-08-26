Амур около Хабаровска поднялся до 623 сантиметров

Гребень амурского паводка находится у Хабаровска. Вода в Амуре у краевого центра достигла отметки 623 сантиметра. Это данные на 6 часов утра 26 августа.

Ожидается, что в течение двух суток уровень воды в поднимется еще на 15-20 сантиметров, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Таким образом, прогноз по наполнению Амура вновь скорректирован. Вода в реке будет расти до конца августа, говорят в местном Гидрометцентре. Если раньше прогнозировалось, что Амур достигнет отметки в 630-680 сантиметров 22-23 августа, то теперь речь идет о 27-31 августа.

Фото: Ксения Туртыгина, «Комсомольская правда»

На главной набережной города возвели гидроналивную дамбу высотой 80 сантиметров – этого должно хватить, чтобы сдержать воду, – и укрепили ее мешками с песком. В опасно низких местах также сделаны временные насыпи, установлены насосы, которые должны сдержать рост воды.

У Комсомольска-на-Амуре уровень за сутки вырос на 16 сантиметров, добравшись до отметки 635 сантиметров. Отметка опасного явления для города – 650 сантиметров. Там сейчас тоже готовятся к наводнению: по скорректированным прогнозам, пик паводка ожидается 31 августа – 2 сентября. К тому времени должны быть полностью отремонтированы существующие насыпи, при необходимости в город перевезут гидроналивные дамбы, дабы не повторилась ситуация 2013 года.

Сейчас от паводка страдает Еврейская автономная область, в частности поселки Николаевка и Приамурский. В Хабаровском крае топит Хабаровский и Нанайский районы, сообщает «Комсомольская правда».