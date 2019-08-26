Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость
сегодня, 14:30 0

В Амурской области хотят создать исправительный центр для осужденных на принудительные работы

В Амурской области хотят создать исправительный центр для осужденных на принудительные работы
Фото: 11.fsin.su

В Приамурье планируется создание исправительного центра для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Для этого в регионе сейчас подыскивают подходящее место на 100 человек.

Вопрос прорабатывается совместно амурским УФСИН и региональным правительством. Предусмотрено, что осужденные к принудительным работам будут жить в общежитии, работать на предприятиях любой формы собственности, самостоятельно себя обеспечивать, кроме того, из их зарплаты в доход государства будет удерживаться от 5 до 20 % заработка.

Осужденным запрещено покидать территорию исправительного центра в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации. В остальном они пользуются правами обычных граждан, им не запрещено, например, пользоваться мобильными телефонами и интернетом.

Как отмечают в УФСИН Амурской области, с 2017 года суды все чаще применяют такую альтернативную меру уголовного наказания, как принудительные работы. Этот вид наказания без изоляции от общества применяется в первую очередь к осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, а также в порядке смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы.

В настоящее время в УФСИН находится 50 копий постановлений судов о назначении наказания в виде принудительных работ, еще более 100 ходатайств о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы поступило в суды Амурской области.

При этом в области нет исправительных центров, где осужденные могли в этом случае отбывать наказание. Осужденных амурчан направляют в другие регионы, хотя по закону у них есть право отбывать в своем регионе. Это приводит к дополнительному расходованию бюджетных средств на оплату проезда к месту отбывания наказания и обратно, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Просмотров всего: 20

#жизнь #закон

распечатать


В России и мире

Парень убил 49 экзотических рыбок ради мести бывшей девушки
Общество 5

Оставшийся без пальцев благовещенец выиграл полмиллиона на ювелирную мастерскую
Происшествия 5

Ровно 38 лет назад в авиакатастрофе над Амурской областью выжила Лариса Савицкая
Общество 2

В амурском поселке Дипкун с жителями обсудят макет памятника, где изобразили солдат НАТО

24 августа, 18:35
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь