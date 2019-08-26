В Амурской области хотят создать исправительный центр для осужденных на принудительные работы

В Приамурье планируется создание исправительного центра для тех, кого суд приговорил к принудительным работам. Для этого в регионе сейчас подыскивают подходящее место на 100 человек.

Вопрос прорабатывается совместно амурским УФСИН и региональным правительством. Предусмотрено, что осужденные к принудительным работам будут жить в общежитии, работать на предприятиях любой формы собственности, самостоятельно себя обеспечивать, кроме того, из их зарплаты в доход государства будет удерживаться от 5 до 20 % заработка.

Осужденным запрещено покидать территорию исправительного центра в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации. В остальном они пользуются правами обычных граждан, им не запрещено, например, пользоваться мобильными телефонами и интернетом.

Как отмечают в УФСИН Амурской области, с 2017 года суды все чаще применяют такую альтернативную меру уголовного наказания, как принудительные работы. Этот вид наказания без изоляции от общества применяется в первую очередь к осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, а также в порядке смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы.

В настоящее время в УФСИН находится 50 копий постановлений судов о назначении наказания в виде принудительных работ, еще более 100 ходатайств о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы поступило в суды Амурской области.

При этом в области нет исправительных центров, где осужденные могли в этом случае отбывать наказание. Осужденных амурчан направляют в другие регионы, хотя по закону у них есть право отбывать в своем регионе. Это приводит к дополнительному расходованию бюджетных средств на оплату проезда к месту отбывания наказания и обратно, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.