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Опять дожди в Амурской области: прогноз погоды на 26 августа

Опять дожди в Амурской области: прогноз погоды на 26 августа
Фото: Амур.инфо

27 августа в Амурской области будет переменно облачно, в большинстве районов дожди, днём местами сильные дожди, грозы. Ночью и в утренние часы туман. Ветер юго-восточный южный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до 12...17, местами по северу – до 5...10 градусов. Днем поднимется до 19...24.

В Благовещенске в утренние часы и днем дождь. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура ночью составит 15, днем – 21...23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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