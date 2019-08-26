Опять дожди в Амурской области: прогноз погоды на 26 августа

Фото: Амур.инфо

27 августа в Амурской области будет переменно облачно, в большинстве районов дожди, днём местами сильные дожди, грозы. Ночью и в утренние часы туман. Ветер юго-восточный южный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до 12...17, местами по северу – до 5...10 градусов. Днем поднимется до 19...24. В Благовещенске в утренние часы и днем дождь. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура ночью составит 15, днем – 21...23 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 255

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова